

القاهرة - مجدي عبدالرحمن



أعلن أكثر من 150 نائبا ونائبة في مجلس النواب تأييدهم المطلق لفتح الإجازات بدون مرتب للعاملين المصريين في الخارج وإلغاء شرط الـ 10 سنوات فقط كحد أقصى للإجازات تيسيرا على العاملين في الخارج.



وأكد النواب وفي مقدمتهم صاحبة الاقتراح غادة عجمي النائبة عن مقاعد المصريين في الخارج ان فتح باب الإجازات يعود على الاقتصاد المصري بمزيد من العملات الأجنبية، خاصة ان مصر في حاجة إلى زيادة الاحتياطي الاستراتيجي الأمن من العملات الأجنبية لتوفير كافة السلع الأساسية او سد الفجوة في بعض السلع التي لا يكفي المنتج المحلي سد احتياجات السوق المصرية الداخلية.



وطالب النواب رئيس الحكومة د.مصطفى مدبولي بضرورة إصدار قرار حكومي رسمي يتم إبلاغه إلى كافة الوزارات والهيئات والشركات والوحدات المحلية في جميع المحافظات بفتح باب منح الإجازات للعمل في الخارج دون حد أقصى مع التأكيد على عدم تحصيل أي رسوم على تلك الإجازات من المصريين العاملين في الخارج.



وطالبت النائبة غادة عجمي، عضو لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان د.مصطفى مدبولي رئيس الوزراء بفتح باب الإجازات للمصريين بالخارج بدون شروط في هذه الفترة.



وأكدت عجمي ضرورة ألا ينهي المصريين في الخارج إجازاتهم بعد انتهائها لمدة 10 سنوات، خاصة أن وجودهم في الخارج يساعد في زيادة حصيلة مصر من تحويلاتهم الدولارية من الخارج.