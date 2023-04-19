

يحيى حميدان



أبدى المدرب الصربي بوريس بونياك تحفزه للتحدي الجديد في قيادة فريق الكرة بنادي الكويت بعدما تم إسناد المهمة له عقب فسخ التعاقد مع البحريني علي عاشور بالتراضي بين الطرفين.



وقال بونياك، في حديث خاص مع «الأنباء»، انه ينتظر اختبارا كبيرا وقويا في مهمته مع «الأبيض» فيما تبقى من الموسم الحالي، مشيرا الى أنه على الصعيد الشخصي بحاجة لهذا التحدي الكبير رغم عدم وجود الوقت الكافي لوضع بصمة واضحة، ولكنه سيسعى لتقديم كل ما يملك لتحسين صورة الكويت.



وأضاف أنه حتى ظهر أمس لم يتسلم قيادة أي حصة تدريبية مع «الابيض»، لذلك فإنه يحتاج لمتابعة اللاعبين في التدريبات لتقييم حاجة الفريق للتغيير من عدمها حسبما يراه مناسبا.



وأوضح بونياك أن الكويت قادر على التتويج بلقبي الدوري الممتاز وكأس سمو الأمير كونه يمتلك تشكيلة رائعة من اللاعبين المحليين والمحترفين الأجانب، معتبرا ـ على حد وصفه ـ أن «الأبيض» يمتلك تشكيلة أفضل من تشكيلة منتخبنا الوطني «الأزرق».



وكان بونياك قد فسخ تعاقده مع القادسية قبل أسبوعين بالتراضي بسبب تراجع النتائج ووافق على تولي مسؤولية تدريب الكويت فيما تبقى من عمر الموسم فقط.