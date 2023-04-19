

عبدالعزيز جاسم - هادي العنزي



قال مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي كاظمة الروماني إيلي ستان بعد الفوز على السالمية 1-0 إنه يعمل مع الجهاز المعاون على تهيئة اللاعبين بدنيا من خلال عمليات الاستشفاء بعد الضغط البدني خلال الفترة الماضية، وسيكون استعدادنا لمواجهة الكويت المقبلة حالها حال أي مباراة أخرى، مشيرا إلى أنه خلال مباراة السالمية لم يطالب اللاعبين بالتراجع إلى الخلف بعد طرد مدافع السماوي فهد المجمد ودخول جمعة سعيد.



وأشار ستان إلى أن كل مباراة تختلف عن الأخرى، ومواجهة السالمية تختلف تماما عن مباراة القادسية الذي يفتح اللعب، بينما السماوي لديه أسلوب خاص آخر في اللعب ولم يكن لديه ما يخسره، ونحن افتقدنا هداف الدوري شبيب الخالدي بسبب الإصابة، لافتا إلى أنه لا يحب التحدث عن الغيابات، وقد قدم اللاعبون أداء جيدا لكن علينا الاعتراف بأن شبيب وأحمد العرسان لهم تأثير في الفريق.



من جانبه أبدى مدرب السالمية د.محمد المشعان استياءه من خسارة «السماوي»، وقال «تمكنا من مقارعة فريق ينافس على لقب الدوري، وبسطنا أفضلية ميدانية منذ الدقيقة الأولى في المباراة، وحتى بعد النقص العددي الذي تعرض له الفريق نتيجة طرد فهد المجمد حافظنا على تفوقنا الميداني، ولكن جاءت الخسارة بهدف وحيد نتيجة خطأ لقلة التركيز ومن كرة ثابتة، مما كلفنا خسارة النقاط الثلاث».



وذكر المشعان أن الفريق يعاني من غياب الحافز للفوز، مضيفا «لقب الدوري حسابيا بعيد عن المنال، لكنني في المقابل أطمح لأن نكون في المركز الرابع الذي من شأنه أن يتيح لنا اللعب في كأس «السوبر» الموسم المقبل، ونشكر جميع اللاعبين على روحهم العالية وانضباطهم التكتيكي الكبير، وأدائهم المتميز الذي وضع السماوي ضمن فرق الستة الكبار»، لافتا إلى طرد المجمد أثر على الأداء العام للفريق بشكل كبير.



وجدد المشعان ثقته بمحترفي «السماوي» قائلا «جمعة سعيد واحدا من أفضل المحترفين الذي شهدتهم الملاعب الكويتية، وقرار بقائه من عدمه في الموسم المقبل لا يعتمد على قرار النادي فقط وإنما على العروض المقدمة للاعب نفسه أيضا».