مبارك الخالدي - هادي العنزي



أشاد عضو مجلس الإدارة ورئيس جهاز الكرة بالنادي العربي علي مندني بفوز فريقه الاخضر على الفحيحيل ٣-١، وأضاف انه رغم النقص العددي والمؤثر الذي عانينا منه قبل اللقاء بسبب الاصابات، إلا أن لاعبينا كانوا على قدر المسؤولية ونجحوا في إنهاء المباراة لمصلحتهم.



وذكر مندني «ان المباراة لم تكن سهلة أمام فريق متطور مثل الفحيحيل، وكل المباريات صعبة للغاية والمنافسة شرسة، ولا نعلم حتى الآن الى أي اتجاه تسير البطولة واللقب، ولذلك لابد من الاستبسال واللعب بروح قتالية في كل مباراة».



من جانبه، امتدح مدرب الفريق البوسني روسمير سفيكو اداء لاعبيه، وقال: اننا وضعنا الفوز والثلاث نقاط هدفا لنا من المباراة لأهميتها في حساباتنا ولقوة الفحيحيل التي اظهرها هذا الموسم، وقد ساهم الهدف المبكر لعلي خلف في منحنا الاريحية لتسيير المباراة وفق السيناريو الذي نرغب فيه، متمنيا ان يستمر عطاء اللاعبين على هذا المنوال حتى نهاية البطولة.



إلى ذلك، أكد مدرب الفحيحيل السوري فراس الخطيب تحمله الخسارة أمام العربي، وقال «أتحمل كامل المسؤولية عن خسارة الفريق، ولا لوم على اللاعبين فهم قدموا أفضل ما لديهم، لكننا في المجمل لم نقدم الأداء المعهود، ولعل الإرهاق هو السبب الرئيس وراء الخسارة، حيث إن 3 أيام فقط تفصل عن مباراة وأخرى لا يمنح اللاعبين فترة الاستشفاء الكاملة، فضلا عن صيامهم في هذه الأيام المباركة، ما يصعب معه تقديم أداء بدني عال».



وأبدى الخطيب تحفظه على أداء الحكام، مضيفا انه ليس هناك تأثير كبير على مجريات المباراة، ولكن في المجمل نأمل منهم أن يقدموا أداء أفضل في الجولات المقبلة.