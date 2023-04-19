أسامة أبو السعود



أصدر وكيل وزارة الأوقاف المساعد لشؤون المساجد م.صلاح الشلاحي تعميما بمصليات عيد الفطر السعيد وعددها 50 ساحة ومصلى بمختلف محافظات البلاد.



وجاء في تعميم وكيل الأوقاف: «يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم اجتمع عيدان في يومكم هذا فمن شاء أجزأه من الجمعة وإنا مجمعون إن شاء الله» (رواه بن ماجه من حديث ابن عباس بإسناد صحيح).



وأضاف تعميم وكيل الأوقاف: واستنادا إلى فتوى وزارة الأوقاف الكويتية رقم (43/3 ع/99). لذا يرجى التكرم بالإيعاز لمن يلزم بالتعميم على جميع أئمة وخطباء المساجد التي تقام فيها صلاة الجمعة بأنه في حال كان يوم عيد الفطر السعيد لعام 1444هـ يوم جمعة بضرورة عدم إغلاق المساجد يوم الجمعة بعد أداء صلاة العيد والحرص على إقامة صلاة الجمعة في وقتها ليشهدها من شاء شهودها ومن لم يشهد العيد.



وختم التعميم: ونسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وأن يوفقنا لحسن طاعته.



هذا وتنشر «الأنباء» جداول أسماء وعناوين مصليات عيد الفطر السعيد 1444هـ / 2023م.