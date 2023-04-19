عبدالهادي العجمي



أكدت مصادر عسكرية مطلعة في وزارة الدفاع، في تصريحات خاصة لـ «الأنباء» أن كشوفات بأسماء المستحقين للبدل النقدي من الضباط وضباط الصف والأفراد الذين تقدموا بطلب صرف البدل جار الانتهاء من إعدادها. وأوضحت المصادر ان البدل سيتم صرفه وفقا للشروط والضوابط المنظمة لاستحقاق وصرف البدل النقدي من رصيد الإجازات الدورية، بهدف تحقيق الاستفادة والمنفعة للمستحقين لها من منتسبي الجيش الكويتي. وختمت المصادر مؤكدة ان إيداع البدل النقدي في حسابات مستحقيه سيكون نهاية الشهر الجاري أو شهر مايو المقبل على أبعد تقدير.