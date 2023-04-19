تم الكشف في لبنان عن إحكام الجيش، بمؤازرة من قوة من مخابرات البقاع، الطوق على عصابة لتزوير العملات، في محال مفتوحة على الطريق الدولية «رياق - بعلبك»، عند مدخل بلدة بريتال، حيث أحبطت محاولة تهريب عملات مزورة إلى العراق وتركيا، وفككت القوة مصنعا لتزوير أوراق نقدية وأوقف 4 لبنانيين من المتورطين.



وأفادت المصادر الأمنية بأن هذه العملية هي «الأكبر لتزوير العملة»، قائلة ان المجموعة المتورطة كانت «تعمل ليلا نهارا على طبع عملات عربية، وعملات أميركية من فئة الـ 50 والـ 100 دولار، أما وجهة شحنها الأساسية فهي العراق، مع شحن كميات قليلة باتجاه تركيا ودول عربية أخرى»، وعمل الجيش على فتح ثغرة في جدران المحال التجارية على الطريق الدولية كي يتمكن من سحب ومصادرة ماكينات الطباعة الضخمة، مستخدما رافعة لسحبها من مكانها، وقد نقلت الماكينات المصادرة إلى أحد المراكز الأمنية.



واكتفت قيادة الجيش اللبناني بالتأكيد، في بيان، أن وحدات الجيش ضبطت في بريتال مصنعا يحوي آلات ‏ومعدات لتزوير العملة، و3 أسلحة حربية وبنادق صيد وكمية من المخدرات والذخيرة والعملة المزورة.



وقالت المصادر عينها إن الماكينات المصادرة معدة لطباعة عملات أجنبية مثل الدولار الأميركي واليورو والدينار العراقي، لافتة إلى أن الكمية المصادرة تقدر بالملايين من عملات مختلفة موضبة على طبليات خشبية ورزم مجهزة للتهريب إلى بعض الدول العربية وتركيا، والكمية الكبرى كانت معدة للتهريب باتجاه العراق.