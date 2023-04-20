

دمشق - هدى العبود



يعتبر مسلسل «الجوارح» من المسلسلات الفنية السورية التي حققت انتشارا واسعا في سورية وكل أرجاء الوطن العربي من إخراج نجدت انزور. ويعتبر أول أعمال الفنتازيا لعام 1995، تصدى للإنتاج مركز دبي للأعمال الفنية، وقدمت من خلاله رؤية جديدة للكاتب هاني السعدي وتم انتاجه عام 2000.



تدور احداث المسلسل حول قصة شيخ قبيلة عربية يدعى «ابن الوهاج» وهو من انبل العرب واكرمهم وله أبناء ثلاثة «الباشق وأسامة وعقاب، وكان في قبيلة ابن الوهاج رجل حاقد عليه وعلى أبنائه فتقدم إلى حكيم القبيلة وصاحب الروايات فيها «ابن الرومية» فطلب منه ان يختبر قدرة أبناء ابن الوهاج على العيش خارج قبيلة ابيهم فدخلت الفكرة في رأسه وقرر ان يرسل أبناءه الثلاثة إلى جهات مجهولة وقال لهم أريدكم ان تكونوا الجوارح التي تعيش في أرض ليست بأرضها فانطلقوا فتوجه «أسامة» إلى الجهة الشمالية و«الباشق» إلى الجنوبية اما «عقاب» فتوجه إلى الجهة الشرقية.



فنزل «الباشق» في قبيلة «حسام» وكان مغرورا جدا فكان لا بد من تغيير نفسه، وهزم على يد أحد فرسان القبيلة، ثم غادرها وعاش في البر إلى ان التقى بأبيه، اما «اسامة» فقد توجه إلى قبيلة «الباهلي» وكانت اضعف قبائل العرب ودائما معرضة للسلب والنهب من قطاع الطرق، وعندما نزل «أسامة» فيها درب فرسانها فجعلها من أقوى قبائل الأرض وقوة لا يشق لها غبار ولكن القوة تأتي بالطغيان والغرور فقرر ان يهاجم قبيلة الاشعث ابن الاكثم تلك القبيلة التي نزل فيها اخوه «عقاب». اما «ابن الوهاج» فقد كان في حالة يرثى لها بعد فراق ابنائه الثلاثة فقد ضعفت القبيلة وسرقت كنوز «ابن العلقم» التي جلبها «عقاب» على يد أبي طراقة (والد شاهين)، وتدهورت حالته الصحية، فسكن فراشه وعندما احس بالضعف كان يجب أن يذهب ليعود بأبنائه فذهب وبالمصادفة التقى «الباشق» الذي تمرس كثيرا على القتال وازداد قوة، ومن ثم ذهبا للبحث عن «عقاب» فوجدوه في قبيلة الاشعث يدرب فرسانها على القتال ويعلمهم الاخلاق العربية والتواضع، ولم يخبرهم انه ابن سيد قبيلة بل عاش معهم باسم مجهول وهو «عكرمة»، أما الإمبراطور والمغرور «اسامة» فكان أقوى اخوانه واكثرهم قسوة حيث قرر ان يحتل قبيلة الاشعث ليجعل لآل الوهاج مجدا عظيما لكن أباه واخوانه والاشعث كانوا له بالمرصاد فقتل «ابن الوهاج» ولده «اسامة» بالرمح في ظهره وبقي «عقاب» في قبيلة الاشعث.



من أبرز الفنانين الذين شاركوا في العمل: اسعد فضة بدور شيخ القبيلة ابن الوهاج، أيمن زيدان «أسامة». أمل عرفة «العقناء»، صباح عبيد «الباشق»، عارف الطويل «عقاب»، سعد مينة «شاهين»، فرح بسيسو «بثينة»، عبدالرحمن أبو القاسم «ابن الرومية»، حاتم علي بدور «شهاب»، عابد فهد «ضرار»، نورمان اسعد «خولة»، والقائمة تطول.