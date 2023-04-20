

يعقوب العوضي



تجود الرياضة الكويتية بالكثير من النجوم الذين صالوا وجالوا في الملاعب، وتألقوا سواء في أنديتهم أو مع المنتخبات الوطنية، وحققوا العديد الإنجازات التي لن تسقط من ذاكرة التاريخ، ومن هؤلاء عبدالله جاسم الذياب لاعب السالمية والفحيحيل والعربي والمنتخب الوطني لكرة اليد سابقا، وعضو مجلس إدارة اتحاد كرة اليد حاليا.



نجح الذياب في كتابة تاريخ ناصع له خلال مشاركته مع السالمية والمنتخب الوطني بعدد من البطولات والألقاب التي زينت خزائنهما.



بدأ مسيرته في اللعبة مع فريق السالمية في موسم 1991-1992 ونجح في حصد لقبي الدوري العام والكأس لفئة الأشبال تحت 14 سنة، كما حصل على الثنائية مع فريق الناشئين تحت 16 سنة في موسم 1994 -1995، وتواصلت انجازاته في المراحل السنية حيث عزز انجازاته بثنائية ثالثة على مستوى الشباب تحت 18 سنة في موسم 1997-1998.



ونجح الذياب في تحقيق أول بطولة دوري في مرحلة العمومي في موسم 2000-2001 مع السالمية، كما شارك في نفس الموسم في البطولة الآسيوية للأندية في إيران ونجح السماوي في خطف الميدالية الفضية.



ويعتبر موسم 2010 من المواسم المميزة للذياب، حيث لعب ايضا مع الفحيحيل في بطولة الأندية العربية أبطال الكؤوس وحقق معه بطولتي الدوري والكأس، وشارك مع العربي في بطولة الأندية الآسيوية في قطر في موسم 2012، وفي بطولة الأندية العربية في قطر مع الأخضر.



وعلى مستوى المنتخب الوطني قدم الذياب الكثير أيضا فحقق الميدالية البرونزية مع منتخب الشباب 1998، ثم الفوز بلقب البطولة الآسيوية مع المنتخب الأول 2004 والتأهل إلى نهائيات كأس العالم، والمشاركة مع المنتخب في بطولة العالم 2005 في تونس.



كما فاز مع الأزرق بذهبية غرب آسيا في 2005، وذهبية الألعاب الآسيوية في قطر 2006، والمشاركة مع المنتخب في بطولة كأس العالم بألمانيا 2007 ونجح الذياب بتحقيق لقب كأس اسيا 2007 المؤهلة إلى أولمبياد بكين، وفاز بجائزة أفضل لاعب في تصفيات كأس آسيا بإيران 2008.



وبعد اعتزاله عمل الذياب محللا رياضيا لكرة اليد في تلفزيون الكويت الرسمي وقناة الكأس القطرية وتلفزيون البحرين، واتجه للإدارة في نادي السالمية كمساعد لرئيس الجهاز الاداري للعبة في موسم 2013، ثم رئيسا للجهاز الاداري للعبة من 2015 الى 2019، وعضو لجنة الخبرات في الاتحاد الاسيوي لكرة اليد، كما تقلد منصب أمين السر المساعد في اتحاد كرة اليد.