

عقدت شركة العربية العقارية اجتماع الجمعية العامة غير العادية، وذلك برئاسة نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للشركة د.عبدالله معرفي، حيث أقرت العمومية كل بنود جدول الأعمال وفي مقدمتها تعديل المادة رقم (49) من النظام الأساسي بأنه يجوز للجمعية العامة العادية بناء على اقتراح مجلس الإدارة أن توزع أرباحا على المساهمين في نهاية السنة المالية أو نصف سنوية، ويشترط لصحة هذا التوزيع أن يكون من أرباح حقيقية، ووفقا للمبادئ المحاسبية المتعارف عليها، وألا يمس هذا التوزيع رأس المال المدفوع للشركة.



كما وافقت الجمعية العمومية على تعديل المادة رقم 14 من النظام الأساسي بحيث يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من 7 أعضاء تنتخبهم الجمعية العامة بالتصويت السري، كما يجب ان يكون 20% على الأقل من أعضاء مجلس الإدارة من الأعضاء المستقلين.



وصادقت عمومية الشركة على خفض رأس المال الشركة المصرح به والمصدر والمدفوع من 50.984.499 دينارا، إلى 36.920.973 دينارا، موزعة على 369.209.730 سهما قيمة كل سهم 100 فلس وجميع الأسهم نقدية، وذلك لإطفاء الخسائر المتراكمة المتبقية كما في البيانات المالية الختامية المدققة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 بعد استخدام الاحتياطي الاختياري والقانوني وعلاوة الإصدار.



كما تمت الموافقة على إضافة المادة 55 إلى النظام الأساسي بحيث تطبق أحكام قانون الشركات التجارية رقم 1 لسنة 2016 وتعديلاته ولائحة التنفيذية وأحكام قانون هيئة أسواق المال رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاته ولائحة التنفيذية في كل ما لم يرد بشأنه نص خاص في عقد التأسيس أو النظام الأساسي، كما تمت إضافة المادة 56 إلى النظام الأساسي باستقطاع ما نسبته 1% من صافي أرباح الشركة لصالح مؤسسة الكويت للتقدم العلمي.



وفي هذا السياق، قال د.عبدالله معرفي عقب الجمعية العمومية غير عادية إن الشركة تعيش الآن في حالة إعادة هيكلة إدارية ومالية لتحقيق الأهداف الاستراتيجية للشركة وعلى رأسها تحقيق الربحية للمساهم. وأكد معرفي أن مجلس الإدارة يطمح لأن تكون الظروف الاقتصادية المستقبلية ملائمة ومعينة لنا في تحقيق رؤيتنا المستقبلية نحو تحقيق أرباح للشركة وعودة الشركة العربية العقارية إلى مكانها الصحيح ضمن قائمة افضل الشركات العقارية المدرجة بالسوق الكويتي. وحول إيجابيات قرار خفض رأس المال، أوضح انه سيساهم في إطفاء الخسائر المتراكمة للسنوات السابقة، وأخذ مخصصات لاستثمارات مملوكة للشركة، مما يساعد الشركة على أن تكون اكثر رشاقة، مما يعكس الصورة الواقعية للقيمة الدفترية العادلة للشركة وبالتبعية القدرة على توزيع ما سيتم تحقيقه من أرباح مستقبلية.