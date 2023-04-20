

مواصلا التزامه بسياسة تقدير موظفيه واعترافا بإنجازاتهم خلال العام 2022، احتفى بنك برقان بمجموعة من نخبة موظفيه، لما بذلوه من جهود مميزة على مدار العام. وتأتي هذه الخطوة تماشيا مع ثقافة ومبادئ البنك الأساسية وتقديرا لتفاني الموظفين بصفتهم الركيزة الأولى والرئيسية لنجاح وتطور البنك ونموه.



وقد نظم بنك برقان حفلا خاصا بهذه المناسبة في المبنى الرئيسي، بحضور رئيس مديري الخدمات المصرفية الشخصية في بنك برقان ناصر القيسي، ورئيس التميز المؤسسي ـ مركز التميز حسين علي، إضافة إلى مجموعة من قيادات البنك.



وقدم البنك جوائز قيمة وأوسمة تقدير لمجموعة تزيد على 100 موظف من إدارات وقطاعات البنك المختلفة، مثل موظفي خدمة العملاء في مركز الاتصال، إدارة المبيعات المباشرة وفروع الخدمات المصرفية الشخصية.



وقد تم تكريم 9 من الموظفين الأكثر تميزا في خدمة العملاء على مستوى البنك لعام 2022، وهم كل من: ألطاف القلاف أفضل مسؤولة خدمة عملاء، آيات أحمد الأمير أفضل صراف، طيبة عادل عبدالله أفضل مسؤول علاقات عملاء، سوسن سعد أفضل مسؤول خدمة عملاء بريميير، فاطمة محمد أسدالله أفضل مدير فرع، إبراهيم عباس سالم أفضل موظف مركز اتصال، فيصل طالب أفضل قائد فريق مركز اتصال، علي فاعور أفضل مسؤول مبيعات مباشرة، مي السبتي أفضل قائد فريق مبيعات مباشرة.



وعلى هامش هذا الحدث المميز، قال رئيس مديري الخدمات المصرفية الشخصية في بنك برقان ناصر القيسي «يسرنا أن نقف اليوم وقفة شكر وعرفان لكافة موظفينا لما يبذلونه من جهود متواصلة في سبيل تمثيل البنك بأفضل صورة، وعرض كافة الخدمات والمنتجات التي تلبي احتياجات العملاء بما يتماشى مع مكانتنا الرائدة وقيمنا ومبادئنا الراسخة».



وأضاف «نحن في بنك برقان نؤمن بالتزام جميع موظفينا بأهمية العمل الجاد، الجودة والابتكار، إلى جانب الحرص على كسب ثقة العملاء ورضاهم، كمبادئ أساسية ونهج ثابت طوال مسيرتنا عبر السنوات الماضية. وقد تجسد ذلك في النتائج الإيجابية والنجاحات المستمرة التي تم تحقيقها بروح الفريق الواحد ووضع بعين الاعتبار التميز والإبداع وسط أجواء المنافسة المتزايدة في القطاع المصرفي».



من جانبه، أعرب رئيس التميز المؤسسي ـ مركز التميز في بنك برقان حسين علي، عن فخره وإشادته بجهود جميع الموظفين المتميزين بخدمة العملاء قائلا «لم يكن هذا النجاح إلا بفضل جهود موظفينا وفريق إدارة شؤون العملاء الذين من خلالهم استطعنا تحقيق هذا التميز في الأداء ورضا عملائنا». وأكد أهمية مواصلة الجهود للارتقاء بخدمة العملاء وتكريس كل السبل للمحافظة على التميز بخدماتنا، وأضاف «أدعو الجميع لمواصلة هذا العطاء بروح الفريق الواحد حتى نستمر برفع مستوى الرضا والتميز لإنجاز الخدمات لعملائنا».



تجدر الإشارة إلى أن بنك برقان يواصل التزامه بتعزيز قدرات موظفيه وكفاءاتهم من خلال خلق بيئة عمل متجددة وصحية، إضافة إلى اعتماد البنك على نظام تقييم دوري خاص لاختيار الموظفين المتميزين في إداراته المختلفة، وذلك عبر مجموعة من مؤشرات الأداء، بما في ذلك النجاح في اختبارات المعدة لقياس جودة ومستوى الأداء الفردي، الالتزام بمستوى الخدمة والجودة، كفاءات القيادة والإبداع والعمل الجماعي.