

أعلن البنك الأهلي المتحد عن دعمه لمبادرة «عيديتي» الهادفة لتوفير أوراق النقد الجديدة لجميع أفراد المجتمع، بمناسبة حلول عيد الفطر السعيد، بالتعاون مع بنك الكويت المركزي واتحاد مصارف الكويت.



وفي تعليقه على هذه المبادرة، قال مدير بإدارة الخدمات المصرفية للأفراد بالبنك الأهلي المتحد محمد النجار: «سيشارك البنك في مبادرة «عيديتي» بمناسبة قرب حلول عيد الفطر السعيد في المجمعات التجارية الرئيسة، كما أكدت جهوزية البنك التامة لتوفير العيادي من الأوراق نقدية من كل فئات الدينار الكويتي لجميع العملاء والمواطنين والذين يمكنهم زيارة فروع البنك الأهلي المتحد المنتشرة في جميع أنحاء الكويت خلال أوقات العمل المعتمدة حتى نهاية شهر رمضان المبارك وكذلك اتخاذ البنك لكل التدابير لضمان سهولة استلام العيادي في ظل زيادة الطلب والإقبال عليها في هذه الفترة». وأضاف النجار: «كذلك يقوم البنك الأهلي المتحد بتوفير العيادي من خلال أجهزته للسحب الآلي والمنتشرة عبر مختلف مناطق الكويت لتلبية متطلبات عملاء البنك من العيادي خلال عطلة العيد والاستجابة لارتفاع عمليات السحب من الأجهزة من قبل العملاء خلال فترة العيد وما قبلها وفق أحدث التقنيات المصرفية وبمنتهى السهولة والأمان».