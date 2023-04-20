

يتجه العالم إلى أسوأ أزمة في إمدادات الأرز منذ سنوات هذا العام، حيث يتراجع الإنتاج وترتفع الأسعار من أقصى الشرق إلى أقصى الغرب، ووفقا لـ«فيتش سولوشنز»، فإن سوق الأرز العالمي سيسجل أكبر عجز منذ عقدين هذا العام، الأمر الذي يعتقد أنه سيؤثر على نحو 3.5 مليارات شخص، يتركز أغلبهم في منطقة آسيا والمحيط الهادئ التي تستهلك 90% من الأرز في العالم.



وقال محللون لشبكة «سي إن بي سي» إن وصول العجز إلى هذا الحجم في واحد من أكثر الحبوب زراعة في العالم، سيضر بالمستوردين الرئيسيين، في الوقت الذي كانت تستعد فيه الدول لتجاوز الضغوط في إمدادات حبوب أخرى.