

أعلن فندق والدورف أستوريا الكويت، الفندق الفاخر المرتقب الذي يجمع بين الأناقة الخالدة والإحساس العصري في قلب مدينة الكويت، عن تعاونه مع مركز بورشه الكويت، شركة بهبهاني للسيارات، العلامة التجارية الفاخرة للسيارات الرياضية خلال شهر رمضان المبارك.



وتهدف هذه الشراكة بين مركز بورشه الكويت وفندق والدورف أستوريا إلى تعزيز التواصل الجماعي وروح الألفة مع المجتمع المحلي، من خلال توفير فرصة للضيوف للاستمتاع بتجربة فريدة من نوعها في خيمة الكبر الرائعة في الفندق، والتي توفر مجموعة واسعة من الأطباق التقليدية الشرقية والعالمية. بالإضافة إلى ذلك، سيتعرف الضيوف على إصدار بورشه الخاص من سيارة كاين: كاين طراز بلاتينيوم.



يتميز فندق والدورف أستوريا بـ 200 جناح وغرفة ديلوكس عصرية مذهلة، ويتمتع الضيوف بإطلالات بانورامية ساحرة على أفق المدينة النابض بالحيوية. وبالتالي، يمكن للضيوف الاستمتاع بتجربة إقامة فريدة في هذا الصرح الاستثنائي في الكويت.



وعلق المدير العام لفندق والدورف أستوريا الكويت كمال سيرتيكرميزي، على هذا التعاون قائلا: «يعكس تعاوننا مع مركز بورشه الكويت القيم المشتركة بين والدورف استوريا وبورشه، ويسلط الضوء على التجارب الفخمة والعاطفية التي تقدمها كلتا العلامتين التجاريتين لعملائهما».



وأضاف: «علاوة على تجربة الطهي الاستثنائية، يمكن للضيوف ايضا الاستمتاع بقائمة من الأنشطة المنسقة مثل الموسيقى الحية والألعاب الترفيهية في خيمة الكبر».



ويشمل هذا التعاون أيضا غبقة خاصة لضيوف بورشه من أعضاء نادي بورشه الكويت وعملاء مركز بورشه الكويت للاحتفال بروح رمضان في رحلة فريدة من نوعها.



من جهته، تحدث المدير العام في مركز بورشه الكويت، هاني مرعي، عن هذا التعاون بين مركز بورشه الكويت وفندق والدورف أستوريا خلال شهر رمضان قائلا: «يسعى مركز بورشه الكويت من خلال هذا التعاون إلى دمج الشغف والرفاهية كي نقدم لعملائنا أفخم التجارب التي لا تنسى». وأضاف: «نحن متحمسون جدا للترحيب بضيوفنا وعائلاتهم في غبقة خاصة بمالكي سيارات بورشه في فندق والدورف استوريا، خيمة الكبر».