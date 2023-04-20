

غـــادر البــــلاد متوجها إلى مدينة ملقا الإسبانية وفد المنتخب الوطني للزوارق السريعة المشارك في منافسات الجولة الأولى من بطولة العالم للزوارق السريعة للموسم الحالي 2023 لفئة القدرة والتحمل للزوارق ذات المحرك الواحد بقوة 300 حصان، والتي ينظمها الاتحاد الدولي للزوارق السريعة UIM في الفترة من 21 إلى 23 أبريل الجاري، بمشاركة دولية واسعة.



ويرأس المنتخب الوطني رئيس لجنة الزوارق السريعة والويك بورد في النادي البحري الرياضي علي الشمالي فيما يضم المتسابق الدولي المخضرم عبداللطيف العماني والبطل العالمي بدر الدوسري كقائد للزورق (كويت B24)، ومساعده محمد العيسائي، إلى جانب الراديو مان الرئيسي للفريق لدى الاتحاد الدولي خالد كرم، والراديو مان للفريق عادل الشريدة، والإداري عدنان المسبحي.



وأشار الشمالي إلى أن المنتخب سيغادر بعد انتهاء البطولة متوجها إلى روما الإيطالية لخوض منافسات الجولة الأولى لبطولة العالم لفئة XCAT للزوارق ذات المحركين بقوة 400 حصان لكل محرك وبالزورق Q8 بقيادة المخضرم عبداللطيف العماني ومساعده بدر الدوسري، معربا في الوقت نفسه عن أمله الكبير بتحقيق مراكز متقدمة في البطولة.