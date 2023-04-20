

أعلنت الهيئة العامة للرياضة البدء بتقديم خدماتها الإلكترونية عبر تطبيق «سهل» الحكومي بتدشين أولى خدماتها الخاصة بالتفرغات الرياضية لمنتسبي الحركة الرياضية.



وقالت نائبة مدير عام الهيئة لشؤون الإنشاءات والصيانة والمرافق بالتكليف د.فاطمة سلمان في تصريح ان هذه الخدمة ستعنى بعرض كتب طلبات التفرغات الرياضية الموافق عليها والصادرة من الهيئة وإرسالها إلى مستحقيها.



وأضافت أن انضمام الهيئة لتقديم خدماتها في التطبيق يأتي في إطار النهج الحكومي بالتحول الرقمي لتسهيل الإجراءات وضمان سرعة إنجاز المعاملات للمستفيدين وفي أسرع وقت.



وأكدت سلمان ان الهيئة ستعمل على إضافة المزيد من الخدمات في «سهل» في الفترة المقبلة تنفيذا لبنود استراتيجيتها (2022 - 2028) الساعية لتطوير كل خدماتها للشباب الرياضي، مثمنة دعم مدير عام الهيئة بالتكليف فيصل اليتيم، ما أسهم في إتمام هذا العمل.



من جانبه، قال المتحدث الرسمي باسم تطبيق «سهل» يوسف كاظم‬ ان الخدمة الجديدة التي طرحتها الهيئة العامة للرياضة معنية بإجراءات ومتابعة التفرغات الرياضية لأفراد الجسد الرياضي، من لاعبين وإداريين في الأندية واللجان والاتحادات الرياضية، وهذا الأمر سينطبق كذلك على الحكام والمدربين ومن يحمل صفة رياضية وتم طلب تفرغ رياضي له وبالتالي سيمكنه استخدام هذه الخدمة.