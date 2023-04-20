في سهرة رمضانية ثقافية، ووسط أجواء سادتها الألفة والمودة، التقت مجموعة شخصيات نسائية من العاملات في وزارة الخارجية والسفارات الأجنبية والمؤسسات الإعلامية في غبقة رمضانية مشتركة فيما بينهن، تبادلن خلالها الأحاديث الودية حول أجواء الشهر الفضيل.



وأشادت المشاركات بالعادات الكويتية الرمضانية، لما لها من دور مهم في تعزيز الترابط والتكاتف بين مختلف أطياف المجتمع، فضلا عن مساهمتها في إيصال جانب مهم من الثقافة الكويتية إلى ضيوف البلاد.



وشهدت الغبقة تنظيم عدد من الفعاليات المشوقة، تنوعت بين فقرات ترفيهية وفنية وتراثية، ومسابقات ثقافية، نالت إعجاب الحاضرات وإقبالا كبيرا على المشاركة فيها.



وقد شارك في هذا التجمع الرمضاني كل من السيدة يسرا الميال، ومديرة مكتب مساعد وزير الخارجية لشؤون المراسم ماجدة الزهر، مديرة مكتب رئيس تحرير جريدة «الأنباء» الزميلة دينا روكس، مديرة مكتب السفير المصري السيدة شيرين خضر، سكرتيرة سفير اليابان ياسمين عبدالرحمن، مديرة مكتب سفير الصومال حنان الأمين، مديرة مكتب سفير السنغال عالية فروي، مديرة مكتب سفير توغو دينا ويزاني، مسؤولة العلاقات العامة في سفارة توغو وداد محمد لطفي، المساعدة الإدارية في سفارة تشاد إيمان حسن، السكرتيرة في سفار غانا سعاد يوسف، السكرتيرة في سفارة غينيا وداد خريف سعايدية، المذيعة والإعلامية بوزارة الإعلام أسماء عيسى، مديرة مكتب سفير بنين إيناس البقلوطي، مديرة مكتب سفير النيجر بدرية خليل، مديرة مكتب سفير مالي خولة البرقاوي، مترجمة وموظفة علاقات عامة في سفارة ليسوتو فاتن برشان، مديرة مكتب رئيس البعثة في سفارة جمهورية غايانا التعاونية فاطمة صلاح، السكرتيرة في سفارة جيبوتي قمر عجاج، وسكرتيرة سفير ليبيا مونة بوبري، موظفة علاقات عامة في سفارة تنزانيا ميساء فهد، وسكرتيرة سفير بوتان كاميليا أسامة محفوظ، ومديرة مكتب سفير فيتنام ابتسام الحاج.



هذا، وقد بذلت مديرة مكتب السفير المصري السيدة شيرين خضر، جهدا مميزا في الترتيب لفعاليات هذا التجمع.