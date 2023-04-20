استقبل ديوان أبناء مشعان معيض الجويعد العازمي في منطقة غرب عبدالله المبارك، المهنئين بعودة المحامي عزام مشعان الجويعد العازمي من بريطانيا بعد رحلة دراسية، بحضور جمع من الشخصيات والإعلاميين والأهل والأصدقاء الذين باركوا للعازمي بهذه المناسبة. ورحب ديوان الجويعد بالحضور، متمنين في هذه الايام المباركة في العشر الاواخر من شهر رمضان المبارك ان يمن الله على الكويت واهلها بالخير والبركة وأن يحفظ صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد وسمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد.



وقال أبناء ديوان الجويعد ان مثابرة الشباب الكويتي نحو التعلم وتطوير المهارات، باعتباره ركيزة التنمية والتطور، والاستثمار الأمثل للمستقبل وتنفيذ الطموحات التنموية على ايدي الشباب الكويتي الطموح، ليعود بالنفع على البلاد وخدمة هذا الوطن المعطاء.



وأكدوا تمسكهم بخطابات صاحب السمو الأمير وسمو ولي عهده الامين التي تحث دائما ابناء الوطن على بذل المزيد من الجهد والمثابرة لتحقيق التفوق ومواصلة مسيرة النجاح، موضحين أن الآمال والطموحات مرتبطة بجيل الشباب المتسلح بالعلم، الواثق والواعي لمسؤولياته، القادر على امتلاك زمام المبادرة والتغيير نحو الافضل.