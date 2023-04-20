أسامة أبوالسعود



أقامت إدارة مساجد محافظة العاصمة حفل تكريم بمناسبة نجاح المراكز الرمضانية، وقد أقيم الحفل في مسجد سعد بن أبي وقاص بمنطقة كيفان حضره الرعاة الأساسيون عصام الراشد ممثلا مسجد عبدالعزيز الراشد بالعديلية وفهد السعيد ممثلا عن مسجد سعد بن أبي وقاص في كيفان.



وفي كلمته، وجه مدير ادارة مساجد العاصمة د.يحيى الرشيدي الشكر لجميع العاملين بالمراكز الرمضانية بمساجد العاصمة على نجاحهم هذا العام، حيث قال «نحمد الله على نجاح المراكز الرمضانية وهذا النجاح الذي تحقق لم يكن إلا بتكاتف جهودكم وتظافرها حتى صارت المراكز الرمضانية مدعاة للفخر والاعتزاز.



وشدد الرشيدي على أن هذا النجاح الذي وصلت إليه وزارة الأوقاف في المراكز الرمضانية هو ثمرة جهد وتعاون مشترك بين وزارة الأوقاف والوزارات والجهات الأخرى التي اشتركت مع وزارة الأوقاف في تنظيم هذه الليالي المباركة.



قيمة الشراكة



واستطرد: إننا في إدارة مساجد محافظة العاصمة ممثلة عن وزارة الأوقاف اتخذنا من قيمة الشراكة شعارا ونهجا وهدفا إستراتيجيا نعمل من خلاله بالتعاون مع الجهات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني بهدف تحقيق التكامل في العمل الذي ننشد منه الرقي والتقدم، وهذه الجهود تأتي لتفعيل قيمة الشراكة التي حققناها بعون الله تعالى. وأضاف: لا شك أنكم تعملون لله ثم من أجل كويتنا الحبيبة وأنكم لا تسعون للمديح، لكن عبارات الشكر والتقدير تعد من أجمل الكلمات التي تعزز المشاعر الطيبة بين الناس، وكما علمنا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم: «لا يشكر الله من لا يشكر الناس»، فإنني بالأصالة عن نفسي، وبالنيابة عن إخواني في إدارة مساجد محافظة العاصمة، أتقدم إلى كل الجهات الحكومية في الداخلية، الصحة، الإعلام، والهيئة للعامة للشباب والرياضة والجمعية الخيرية الكويتية لخدمة القرآن الكريم وعلومه ولكل المتطوعين والمتطوعات بخالص الشكر والتقدير لجهودهم الطيبة التي انعكست ثمراتها على مراكزنا الرمضانية ولاقت استحسانا رأينا ثمراته وسمعنا صداه في عموم المحافظة.



وتوجه د.الرشيدي بالشكر لعائلة الراشد ومسجدهم عبدالعزيز الراشد في منطقة العديلية وعائلة السعيد ومسجدهم سعد بن أبي وقاص في منطقة كيفان على دعمهم اللامحدود في مراكزنا الرمضانية، لذا كان من واجبنا التقدم بأصدق عبارات الشكر والتقدير على هذا المجهود الطيب والدعم اللامحدود.