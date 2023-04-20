القاهرة ـ سامي عبدالفتاح



تختتم اليوم الجولة 26 من مسابقة الدوري المصري لكرة القدم بمباراتين، تجمع الأولى بين المصري البورسعيدي والإسماعيلي بملعب برج العرب، والثانية بين سيراميكا والاتحاد السكندري بملعب السلام.



وفي الجولة نفسها، فاز إنبي على أسوان 2-0، وبالنتيجة نفسها فاز بيراميدز على الداخلية.



واعتراضاً على أكبر عقوبة على لاعب كرة قدم في الدوري المصري، يستعد النادي الاهلي للطعن على قرار لجنة الانضباط بإيقاف لاعب الاهلي محمود كهربا 12 مباراة، وغرامة مليون جنيه.



وكان نادي الزمالك قد قدم شكوى ضد كهربا في يناير الماضي بعد مباراة القمة بين الفريقين لمشاركته الهتاف مع الجماهير ببعض التجاوزات.



كما قررت اللجنة تغريم رئيس الزمالك مرتضى منصور 300 ألف جنيه تسدد خلال شهر، مع حرمانه من دخول الملاعب لمدة شهرين في المسابقات التي يشارك فيها الزمالك، مع تحذيره بخطاب رسمي من العودة لمثل هذا السلوك.



وحذرت لجنة الانضباط النادي الأهلي من تكرار قيام جماهيره باستخدام عبارات أو إشارات فيها إخلال بالقيم والأخلاق والقواعد الرياضية، مع تغريمه 200 ألف جنيه تسدد خلال شهر.



الى ذلك تقدمت إدارة الأهلي أمس بمذكرة قانونية عاجلة لاتحاد الكرة حيال العقوبات الصادرة عن لجنة الانضباط، وكانت إدارة الأهلي قد تلقت مساء أول من أمس الثلاثاء مكاتبة من اتحاد الكرة، تضمنت قرارات صادرة بحق الأهلي وكهربا، وتمت إحالة الملف إلى اللجنة القانونية بالنادي لدراسة الموقف كاملا.