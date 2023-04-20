

قال تقرير صادر عن شركة بيتك كابيتال إن الربع الأول من 2023 شهد حدثين رئيسيين، أولهما انهيار بنك سيليكون فالي الذي أدى لمخاوف من انهيار القطاع المالي كما حدث في 2008، ومن ثم أعقب ذلك إخفاق كريدي سويس إحدى المؤسسات المالية الرائدة في سويسرا، والذي انتهى به المطاف بالاستحواذ عليه من قبل بنك يو بي إس بمبلغ يقارب 3.2 مليارات دولار.



ونتيجة لذلك، تزايدت حدة التقلبات في الأسواق المالية ولاسيما الأسواق ذات الدخل الثابت، حيث انخفضت العوائد قصيرة الأجل بما يزيد على 50 نقطة أساس عند نهاية الربع الأول، بالإضافة الى تداول سندات الخزانة الأميركية لمدة عامين بمستويات أقل من 4.0% بالمقارنة بمستوياتها السابقة عند 5.0%.



وبلغت أسعار الفائدة في الولايات المتحدة في نهاية الربع الأول عند 5.0% بزيادة 50 نقطة أساس منذ ديسمبر 2022، بينما سجل البنك المركزي الأوروبي في نهاية الربع الأول أسعار فائدة قدرها 3.50% وهو ما يمثل زيادة إجمالية قدرها 100 نقطة أساس. وسجلت أسعار الفائدة على الإقراض من قبل بنك إنجلترا 4.25%، بزيادة 75 نقطة أساس خلال نفس الفترة.



فيما يتعلق بإصدارات الصكوك، بلغ إجمالي الإصدارات 9.21 مليارات دولار منذ بداية العام الحالي، بزيادة نسبتها 11.63% عن نفس الفترة من العام الماضي، حيث شهد الربع الأول من عام 2023 سلسلة من الإصدارات من جهات مصدرة تطرق أبواب الأسواق العالمية للدين للمرة الأولى:



إصدار مصرف الراجحي هو أول إصدار رئيسي ومستدام للمصرف السعودي بالدولار الأميركي، فقد نجحت هذه المؤسسة المالية الرائدة في المملكة العربية السعودية في تسعير صكوك مستدامة على شكل صكوك رئيسية غير مضمونة بقيمة مليار دولار لمدة 5 سنوات، بمعدل ربح 4.750%، وبلغت طلبات الاكتتاب ذروتها عند مقدار 3.75 مليارات دولار، الأمر الذي أدى إلى تجاوز قيمة الاكتتاب بمقدار 3.75 أضعاف.



إصدار مؤسسة أير ليس الأميركية، وهي شركة رائدة في قطاع تأجير الطائرات مقرها الولايات المتحدة الأميركية، وقد تم إصدار الصكوك الأولى للمؤسسة لمدة خمس سنوات بقيمة إجمالية 600 مليون دولار، بمعدل ربح 5.850%، وبلغ حجم طلبات الاكتتاب ذروته عند 2 مليار دولار، وتجاوز الاكتتاب مقدار الطرح بأكثر من 3 أضعاف حجم الإصدار.



كما شملت الإصدارات الأخرى خلال الربع الأول إصدار صكوك مستدامة من بنك دبي الإسلامي للمرة الثانية حيث بلغ حجم إصدارها 1 مليار دولار، وإصدار بنك أبوظبي الأول بقيمة 500 مليون دولار خلال نفس الفترة، وتولت «بيتك كابيتال» دور المدير الرئيسي المشارك ووكيل الاكتتاب في هذه الإصدارات.



وقد شهد سوق الصكوك خلال الربع الأول إطلاق جمهورية مصر العربية إصدارها الأول بقيمة 1.5 مليار دولار، ما استقطب حجم طلبات زاد على 6 مليارات دولار بعائد سنوي 10.875%، كما كان هناك إصدار بقيمة 2 مليار دولار من قبل البنك الإسلامي للتنمية بمعدل ربح 4.598%.



وأغلق مؤشر بيتك كابيتال للصكوك عند 117.8 نقطة، بارتفاع 0.31% منذ بداية العام.