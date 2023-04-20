أعلنت بلدية الكويت اليوم الخميس تكثيف الجهود الميدانية لفرق إدارات النظافة العامة بأفرع البلدية بالمحافظات بشأن التحضيرات والاستعدادات لعيد الفطر لخدمة المساجد وأماكن المصلين والقيام بأعمال التنظيف للساحات العامة المخصصة لإقامة مصليات صلاة العيد.

وأضافت البلدية في بيان صحافي أن الفرق الميدانية أنهت جميع الاستعدادات والتحضيرات في جميع المحافظات الـ 6 وقامت بتأمين 980 عامل نظافة سيتم توزيعهم فجر اليوم الأول لعيد الفطر على جميع المصليات والمساجد التي تقام فيها صلاة العيد وتوفير 520 حاوية وأكثر من 11 (تنكر) مياه ومكبس لخدمة جموع المصلين في جميع محافظات البلاد.

وبينت أنه تم تجهيز وتأمين 150 عاملا لمحافظة حولي و100 عامل لمحافظة العاصمة و330 عاملا في محافظة الأحمدي و150 عاملا لمحافظة الفروانية و300 عامل لمحافظة الجهراء و160 لمحافظة مبارك الكبير.