القاهرة ـ ناهد إمام



أكد د.محمد معيط، وزير المالية، أنه تم طرح أكثر من 50 مليون جنيه من العملات المعدنية المساعدة (الفكة) في الشهر الجاري بمناسبة عيد القيامة المجيد وعيد الفطر المبارك، على نحو يلبي احتياجات المواطنين والأسواق بكل المحافظات، بما يضمن تيسير حركة البيع والشراء، وعدم حدوث أي اختناقات بمواقف السيارات أو المحلات التجارية.



وأضاف الوزير أن «رقمنة» مصلحة الخزانة وسك العملة وفقا لأحدث النظم العالمية، أسهمت في إحداث نقلة نوعية في مسار العمل داخل المصلحة، حيث تم استحداث العمل بآليات متطورة توفر الوقت والجهد، وترفع الطاقة الإنتاجية للعملات المعدنية، على نحو يمكننا من طرح كميات إضافية من «الفكة» قبيل المواسم والأعياد.



من جهته، قال اللواء حسام خضر، رئيس مصلحة الخزانة العامة وسك العملة، إن المصلحة تشهد لأول مرة توفير احتياطيات من العملات المعدنية المساعدة «الفكة» لمدة عامين، مشيرا إلى أن الأيام القليلة الماضية، شهدت إقبالا متزايدا من المواطنين على مقر مصلحة «الخزانة العامة وسك العملة»، للحصول على «الفلوس الجديدة» التي يتم توفيرها بالتعاون مع القطاع المصرفي، و«الفكة» من العملات المعدنية المساعدة، تزامنا مع عيد «القيامة المجيد» و«عيد الفطر المبارك».