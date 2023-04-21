قتل العشرات وأصيب مئات آخرون بجروح خلال حادث تدافع أثناء توزيع مساعدات مالية في صنعاء امس. في واحدة من كبرى الحوادث الجماعية في اليمن.



ووقع الحادث قبيل حلول عيد الفطر، وأظهرت تسجيلات مصورة تجمع مئات الأشخاص في مكان ضيق ومكتظ للحصول على المساعدة المالية التي قدرت بنحو 8 دولارات للفرد في مدرسة بالمنطقة القديمة في صنعاء، قبل أن يبدأ التدافع.



وظهر في تسجيل نشرته قناة «المسيرة» التابعة للحوثيين عشرات الأشخاص يتدافعون في مكان ضيق، فيما يتعالى صراخ بعضهم وسط صيحات «عودوا للوراء، عودوا للوراء».



وقال مسؤول أمني حوثي لوكالة فرانس برس: «قتل 85 شخصا على الأقل وأصيب أكثر من 322 بجروح بينهم 50 في حالة حرجة» في حادثة التدافع.



وأكد مسؤول طبي الحصيلة التي أفاد بها المسؤول الأمني، قائلا إن الضحايا توزعوا على 3 مستشفيات.



وذكر المسؤول الأمني مشترطا عدم كشف هويته أن «بين القتلى نساء وأطفالا».



وقال مراسل لوكالة فرانس برس، إن الحادثة وقعت داخل مدرسة معين. وأظهرت صور نشرتها وسائل إعلام محلية عشرات الأحذية وقطع الملابس وقد تكدست فوق بعضها البعض مداخل المدرسة.



وامتلأت أسرة المستشفيات بالجرحى وبينهم أطفال بحسب لقطات مصورة بثتها وسائل الإعلام الحوثية.



ووصف فتى نجا من التدافع المشهد، بأنه «زحمة الزحمة»، مضيفا أنه سقط أرضا وكان عدد كبير من الأشخاص فوقه. وقال لوسائل إعلامية محلية وهو مستلق على سرير في مستشفى، إنه يشعر بوجع في رجله وظهره.



وأعرب المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن هانس غروندبرغ في تغريدة عن «الألم والحزن» حيال «واقعة التدافع المأسوية» مقدما التعازي «لجميع اليمنيين المفجوعين اليوم».



من جانبه، وصف السفير البريطاني إلى اليمن ريتشارد أوبنهايم عبر «تويتر» الحادثة بأنها «مأساة مؤلمة» قبل حلول عيد الفطر مقدما التعازي لأسر الضحايا.



وأضاف: «نعمل بجد مع شركائنا في اليمن وحول العالم لدعم تحقيق السلام في البلاد».