أسامة أبوالسعود



في لفتة دينية ووطنية وثقافية وبمناسبة عيد الفطر السعيد، أعلنت إدارة الإعلام في وزارة الأوقاف عن بث كليبها الجديد «عاد العيد» عبر القنوات الفضائية ومواقع التواصل الاجتماعي وقناة اليوتيوب لدى الوزارة، حيث يأتي ذلك متوافقا مع إستراتيجية الوزارة الرامية إلى تعزيز التوجيه الثقافي المرتبط بالقيم الإسلامية والسنة النبوية في المجتمع، والوسيلة المثلى لمشاركة الأمة الإسلامية و العربية فرحتها بحلول عيد الفطر السعيد.



وفي هذا السياق، قال مدير إدارة الإعلام د.أحمد العتيبي حرص الإدارة على تقديم برامج عصرية تخلق البهجة للفرد والمجتمع، موضحا ان ذلك يؤثر تأثيرا قويا على حياتنا من كل النواحي الدينية والوطنية والتربوية والاجتماعية والفكرية والثقافية، مبينا أن هذا الكليب «عاد العيد» وسيلة إعلامية فعالة لتذكير الأمة الإسلامية والعربية بالسنن العظيمة، وهي عامل مساعد في استقامة الفرد والمجتمع الإسلامي. وأضاف العتيبي: إن هذا العمل الإعلامي ثمرة جهود متميزة، مبينا أن «عاد العيد» أنجز تحت إشرافه العام، ليعرض في وسائل الإعلام بأعلى جودة.