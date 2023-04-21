أسامة أبوالسعود



استقبل مدير إدارة مساجد محافظة الفروانية سعود حشف المطيري القارئ مشاري راشد العفاسي، حيث أم العفاسي جموع المصلين في مسجد الغانم والخرافي في صلاة القيام خلال الليالي المباركة من شهر رمضان الفضيل.



وشهد المسجد حضورا كثيفا من جمهور المصلين من شتى محافظات الكويت للاستماع إلى عذوبة وجمال صوت العفاسي. وقام المطيري باستقبال القارئ مشاري العفاسي بصالة كبار الزوار بالمسجد وإهدائه درعا من إدارة مساجد الفروانية تقديرا لجهوده المباركة في إحياء الليالي الرمضانية الإيمانية بمساجد محافظة الفروانية خلال الأيام الماضية. حضر اللقاء الوكيل المساعد للإعلام والعلاقات الخارجية بوزارة الأوقاف محمد ناصر المطيري ود. نايف حجاج إمام مسجد الغانم والخرافي. وأثنى العفاسي على حسن الاستقبال والتنظيم من قبل العاملين بوزارة الداخلية والعاملين بوزارة الأوقاف ممثلة بإدارة مساجد محافظة الفروانية.