أعلنت المتحدثة الرسمية باسم بنك الائتمان الكويتي حباري الخشتي، عن جاهزية البنك لتمويل القطاعات «N1- N2-N3-N4» المقرر توزيعها من قبل المؤسسة العامة للرعاية السكنية.



وسيتم الإعلان عن تلقي طلبات القروض للقطاعات الأربعة خلال الأيام المقبلة بعد إصدار أذونات البناء الخاصة بالمواطنين، ومن المتوقع أن يتم تمويل ما يقارب 10 آلاف وحدة سكنية في تلك القطاعات.



وذكرت الخشتي أن التقديم على طلبات قروض البناء متاح إلكترونيا «ONLINE» من خلال البوابة الإلكترونية للبنك والتطبيق الهاتفي الخاص بالبنك وتطبيق «سهل» والفرع الذكي الخاص بالبنك، ولا يتطلب ذلك الحضور الشخصي من المواطنين.



هذا، وتقدم بنك الائتمان بالشكر الجزيل إلى القيادة السياسية وإلى سمو رئيس مجلس الوزراء والوزراء المختصين، على جهودهم المبذولة لتوفير السكن المناسب للأسر الكويتية وحماية كيان الأسرة وأواصر المجتمع.