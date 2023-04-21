عبدالعزيز الفضلي



اعتمد مدير إدارة التعليم الديني بوزارة التربية أنور العبدالغفور جداول اختبارات الفترة الدراسية الثانية الموحدة للتعليم الديني لنهاية العام الدراسي 2022/ 2023 والخاصة بصفوف التاسع والعاشر والحادي عشر والتي ستنطلق يوم الاثنين 15 مايو وتنتهي في الاول من يونيو للصفين التاسع والعاشر بينما يختتم طلبة الصف الحادي عشر اختباراتهم 29 مايو.



وحدد العبدالغفور من خلال جداول الامتحانات، التي تلقت «الأنباء» نسخة منها، موعد بدء الاختبار اعتبارا من الساعة 8 صباحا ويتراوح الوقت بين ساعتين وساعتين و45 دقيقة باستثناء مادة اللغة الانجليزية يستمر لمدة 3 ساعات وربع ساعة متواصلة، داعيا من يتغيب بعذر طبي إحضاره في اليوم التالي حتى يكون الغياب بعذر مقبول.



كما اعتمد جدول الاختبارات الشفوية للفترة الدراسية الثانية للمعاهد الدينية الصباحية «الثانوية» والتي ستكون لمدة ثلاثة أيام هي 7 و8 و9 مايو وتبدأ جميعها الساعة 8 صباحا وتنتهي 11.



وحدد مقار لجان الاختبار بحيث يكون مقر لجان الدارسات - منازل - العاصمة وحولي والفروانية نساء مركز قرطبة نساء ومركز الفروانية نساء بمعهد قرطبة الديني بنات الكائن بمنطقة قرطبة، ومقر لجان الدارسات - منازل - الجهراء نساء ومركز الجهراء نساء بمعهد الفروانية الديني بنات الكائن بمنطقة جابر الأحمد، ومقر لجان الدارسات - منازل - الأحمدي ومبارك الكبير ومركز الرقة نساء بمدرسة الرتقة الثانوية بنات الكائن بمنطقة فهد الأحمد، ومقر لجان الدارسين- منازل- العاصمة وحولي والفروانية ومركز عبدالرحمن السميط بمعهد عبدالرحمن السميط الثانوي بنين الكائن بمنطقة قرطبة، ومقر لجان الدارسين -منازل- الأحمدي ومبارك الكبير في مركز الفحيحيل رجال بمعهد الفحيحيل الديني ومقر لجان الدارسين -منازل- الجهراء بمدرسة علي السالم المتوسطة بنين بمنطقة الجهراء.



وفيما يلي جداول الاختبارات:





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