رحاب بورسلي: نهدف إلى إيجاد جيل رياضي واعٍ واثق من نفسه من الأشخاص ذوي الإعاقات الذهنية



دلال العياف



معاق لكنه مبدع، شاب ولاعب رياضي ناشئ، التحق بنادي الطموح الكويتي، أحب رياضة السباحة واهتم بها، شارك في بطولة ودورة الألعاب الإقليمية في إمارة ابوظبي وحقق إنجازا وكسب ميداليات متنوعة وأسس مشروعه الخاص بمساعدة والديه.. «الأنباء» زارته في الكافيه الذي يمتلكه، شاب كزهرة يافعة مشرقة مبتسمة كالنويرة الصفراء، وجهه يشع بالنور، استقبلنا هو ووالدته أجمل استقبال وضيفونا بقهوة جميلة بأيدي محمد، وتحدث معنا عن موهبته والبطولات التي حصل عليها ومنها جائزة في أبوظبي.



وقال: الحمد لله على هذه الجوائز، والموهبة هبة إلهية من رب العالمين.



وحول إحساسه بعد رفع علم الكويت عاليا، قال انه فخور جدا برفع علم الكويت في المحافل الدولية.



وكشف خلال اللقاء عن انه خاض تجربة التمثيل وانه احب التجربة «وايد»، وجسد دور «مشاري» ابن الفنان الرائع عبدالمحسن النمر والفنانة البحرينية الجميلة في الشرقاوي في مسلسل «لا موسيقى بالأحمدي»، معربا عن أمله في منحه فرصة أخرى للتمثيل.



وحول موهبة الغناء، قال انه يحب الغناء، ومطربه المفضل هو الفنان بدر الشعيبي.



وختم محمد اللقاء بصوته النقي المحبب للقلب بأغنية للفنان الشعيبي.



وبالحديث مع رئيسة جمعية الكويتية لأهالي الأشخاص ذوي الإعاقة والمديرة الوطنية للأولمبياد الخاص الكويتي رحاب بورسلي، قالت إن محمد التركيت شاب ولاعب رياضي ناشئ التحق مبكرا بنادي الطموح الكويتي، وفور قدومه كان في عمر الرابعة عشرة تقريبا وكان خجولا جدا، لكنه كان محظوظا جدا بوالدين غمروه برعاية سليمة اجتماعيا، وليس بالتدليل الزائد أو الحرمان.



وأضافت انه عند قدوم محمد كان واضحا عليه حبه لرياضة السباحة واهتمامه بها، شارك في بطولة ودورة الألعاب الإقليمية في إمارة ابوظبي، وحقق إنجازا وكسب ميداليات متنوعة.



وتابعت بورسلي انه عندما التحق بنادي الطموح كان خجولا، وبعد ذلك بدأ يندمج مع أقرانه من اللاعبين واللاعبات، واستمر هذا التواصل وفعاليات النادي المختلفة وشهدناه يلعب البولينغ بصورة متقدمة وأحبها وابدع فيها، وبعد ذلك توجه الى الناحية الفنية ولاحظنا عشقه للفن والفنانين، وكان لديه فنان يحبه وغال على قلبه وهو النجم الشاب بدر الشعيبي.



وأضافت بورسلي أن محمد شارك بالبطولة العالمية الداون سيندروم (اتحاد السودس)، وحقق رقما شخصيا جديدا مع اخوانه في البرتغال، وكنا سعداء بهذا الرقم وأن احد أبنائنا حقق رقما مميزا بالنسبة له، ونتمنى له ان يحقق أرقاما جديدة، وأيضا اشترك محمد بألعاب القوى وانخرط بها وشارك في التشيك، وحضر معسكر بتركيا وكل هذه المشاركات أصقلت شخصيته. وقالت انه خلال فترة كورونا كان محمد حريصا على التواجد «اونلاين»، مما ساهم في صقل مهاراته الرياضية والاجتماعية والدينية.



وأكدت بورسلي انه من الضروري ان نعطي مساحة للشباب ليعتمدوا على نفسهم، فهدفنا خلق جيل رياضي واع واثق من نفسه من الأشخاص ذوي الاعاقات الذهنية.



أم محمد: أتمنى إيحاد وظائف لفئة المعاقين



توجهنا بالسؤال الى أم محمد عن فكرة المشروع الخاص بابنها، فأجابت: أتمنى أن تكون هناك وظائف لهذه الفئة التي تحتاج الى الدعم والتشجيع من كل شخص في المجتمع، لأنهم يمتلكون قدرات كبيرة، ولكي نضمن مستقبلهم.