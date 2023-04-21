أقامت شركة بيضون الرائدة في مجال تجارة العطور ومستحضرات التجميل والاكسسوارات من أشهر الماركات العالمية الفاخرة، غبقتها السنوية لعلامة Montblanc المعتمدة حصريا لديها، في الخيمة الرمضانية لفندق وولدورف استوريا الكويت في الافنيوز، وسط حضور لافت لممثلي وسائل الاعلام المحلية وعملاء «مون بلان».



وأعرب نائب الرئيس التنفيذي لشركة بيضون، عمر بيضون، عن سعادته بالمناسبة الرمضانية التي اعتادت الشركة تنظيمها سنويا للتواصل مع عملائها والتأكيد على متانة وقوة العلاقات التي تربطها بزبائنها، مثمنا ثقتهم اللامحدودة بعلامة «مون بلان» التي تعد الخيار المثالي لأناقة العاملين بمجال المال والاعمال، مؤكدا التزام بيضون بمد جسور التواصل والتقارب مع عملائها وزبائنها لإرضائهم والارتقاء بمستوى الخدمات التي تقدمها الشركة لهم.



بدوره، قال مدير العمليات في شركة بيضون محمد العلي إن الغبقة الرمضانية لعلامة مون بلان تستهدف تعزيز التواصل مع عملاء العلامة وزبائنها، وهي فرصة مثالية لاستكشاف آرائهم والتعرف على تطلعاتهم في أجواء مفعمة بالألفة لتقديم الأفضل دائما لهم، إضافة الى تعريفهم بكل جديد وفريد عن العلامة وأحدث ابتكاراتها وابداعاتها.