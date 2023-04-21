أعرب رئيس الجمعية الكويتية للأسر المتعففة م.بدر المبارك عن خالص تهانيه القلبية وأحر التبريكات إلى صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد وسمو ولي عهده الأمين الشيخ مشعل الأحمد، والمواطنين والمقيمين على أرض الكويت، بمناسبة عيد الفطر السعيد.



وتضرع المبارك بالدعاء سائلا الله تعالى موفور الصحة وتمام العافية للقيادة السياسة وعموم الشعب الكويتي والمقيمين على هذه الأرض الطيبة، ورفع أكف الدعاء بأن يظلل بالأمن والأمان والاستقرار والرخاء كويت الخير والعطاء في ظل القيادة الرشيدة لصاحب السمو، داعيا الله أن يعيد هذه المناسبة الطيبة على الكويت الحبيبة وأمتينا العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات والأمن والإيمان.



كما شكر المبارك جميع المتبرعين والمحسنين ممن دعموا مشاريع الجمعية خلال شهر رمضان الفضيل، مثمنا ثقتهم في برامجها وأعمالها وأنشطتها ودعمهم المستمر للمشاريع الإنسانية والخيرية التي تطرحها.