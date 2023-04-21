بمناسبة حلول عيد الفطر السعيد أعاده الله على الكويت وأهلها بالخير والبركة تحتفل فنادق سانت ريجيس ـ شيراتون الكويت وفوربوينتس شيراتون الكويت بالعديد من التجارب الفريدة والموائد العامرة ولتكون الاقرب الى جمعة الأهل والاصدقاء ولتضفي البهجة والسعادة من خلال تقديم تجارب مميزة مفعمة بالفخامة والضيافة الأصيلة.



ولأن تجربتكم مع الخيمة الرمضانية في القاعة الماسية كانت استثنائية نستمر معكم خلال عيد الفطر لتقدم قوائم طعام غنية يحضرها كبار الطهاة في فندق سانت ريجيس الكويت والذي هو امتداد عريق لإرث كبير لشيراتون الكويت.



كما يعاود مطعم ريكاردو الشهير استقبال رواده من أول أيام عيد الفطر السعيد وسط أجواء كلاسيكية وفاخرة وأطباق إيطالية منتقاة حضرها الشيف لويجي كبير الطهاة، كما يستقبلكم مطعم الطربوش اللبناني بحلته الجديدة لقضاء امتع الأوقات وتجربة أفضل المازوات وأشهى المأكولات اللبنانية على أنغام الموسيقى، كما يرحب بكم مطعم بخارى الهندي ليقدم كنزا غنيا من الأطباق المحضرة بأجود أنواع التوابل. كذلك مطعم شهريار بأصنافه الشهية وأطيب المشاوي الايرانية مع خبز التنور الساخن. هذا ويستقبلكم المقهى الإنجليزي بأجوائه الراقية حيث النكهة الأصيلة للشاي الإنجليزي.



فندق فوربوينتس شيراتون الكويت ينتظركم للاحتفال معكم بأجواء ممتعة في بيتزاريا لاماما المحببة لدى الجميع حيث المأكولات الايطالية القادمة من ريفها والبيتزا المخبوزة على الحطب والباستا بأنواعها.



وتقدم المدير العام لفنادق سانت ريجيس، شيراتون الكويت وفوربوينتس شيراتون الكويت فهد أبو شعر والادارة التنفيذية وكل الموظفين بالتهاني والتبريكات من الكويت وأهلها الكرام وجميع المقيمين على أرضها الطيبة.