اختتمت كلية الكويت للعلوم والتكنولوجيا مسابقة الغبقاثون التي أقيمت في ثالث أسبوع من الشهر الفضيل بالشراكة مع مؤسسة الكويت للتقدم العلمي، واستهدفت المسابقة الطلبة وحديثي التخرج من كل الجامعات في الكويت الحكومية والخاصة للمشاركة بالمسابقة التي جمعت ما بين ماراثون البرمجة وتطوير التطبيقات وبين واحدة من العادات والتقاليد الكويتية الرمضانية وهي الغبقة.



الغبقاثون هو ماراثون للبرمجة مدته 5 أيام هدفه تحويل أفكار المشاركين إلى تطبيقات فعلية كموقع إلكتروني أو تطبيق للهواتف باستخدام لغات البرمجة المختلفة وتصميم الواجهة الأمامية للمستخدم، وتم تقسيم المشاركين لفرق من 3 إلى 4 أعضاء لكل فريق لتدريب الطلبة على أساليب التعاون البناءة.



واستضافت الكلية الطلبة المشاركين داخل الحرم الجامعي مساء بعد الإفطار لحضور ورش العمل الجماعية وتطوير مشاريعهم. وقاد أستاذ مساعد في قسم علوم وهندسة الكمبيوتر د.باسل العثمان الدورة من التصميم للتنفيذ، إضافة إلى الدور الإشرافي على الفرق المشاركة وتوفير الإرشادات والتوجيهات باستخدام الأدوات الفنية والتقنية المناسبة، وتم الاستعانة بعدد من الأساتذة في الجامعة للاستفادة من خبراتهم بإثراء التجربة التقنية للمشاركين.



وبعد الانتهاء من الغبقاثون، وبحضور كل من رئيس الجامعة البروفيسور خالد البقاعين، ومدير إدارة الثقافة العلمية بالوكالة د.أبرار الموسوي والمسؤول محمد الموسوي من مؤسسة الكويت للتقدم العلمي، تم تكريم الطلبة في حفل الختام داخل الجامعة ليتم الإعلان عن الفرق الفائزة في المراكز الثلاث الأولى وتكريم جميع الطلبة المشاركين.



وحصل فريق «جوكا» على المركز الأول وكان مشروعه عن تطبيق «مجتهد» لمساعدة طلاب الجامعات في مراجعة الامتحان عبر منحهم خيار تخزين وتتبع امتحاناتهم القادمة. وفاز فريق «الجامعة العربية المفتوحة» بالمركز الثاني عن تطبيق «توثيق» لمعالجة مشكلة المستندات الرقمية التي قد تكون غير أصلية، أما فريق «بركة» فحاز المركز الثالث والذي حول فكرة دراسة القرآن والتأمل فيه وفهمه، وتسهيل الحوار بين الأديان إلى تطبيق أطلق عليه اسم «الحمد لله». وأعرب د.البقاعين عن سعادته بمشاركة طلبة الجامعات للغبقاثون خلال شهر رمضان والتزامهم بجميع الورش العلمية، مؤكدا أن البرنامج فرصة للإبداع خلال الشهر الكريم وأن المشاركين تعلموا العديد من التقنيات المتطورة، وأن الجامعة تفخر بجميع المشاركين سواء من جامعتها أو الجامعات الأخرى على حد سواء بفكرهم الإبداعي ورغبتهم في التعلم والاستفادة من المحاضرين، كما شكر القائمين على البرامج التعليمية الجامعية في مؤسسة الكويت للتقدم العلمي لإيمانهم بمقترحات الجامعة والعمل معها يدا بيد لخدمة أبناء الوطن.



وقالت د.أبرار الموسى إن المسابقة تبين مدى حرص مؤسسة الكويت للتقدم العلمي وكلية الكويت للعلوم والتكنولوجيا لدفع عجلة التنمية عبر الأفكار المتطورة وتحفيز الطاقات الشبابية للإبداع.



وعن الدورات وورش التدريب، أكد د.باسل العثمان أن الغبقاثون كانت مفيدة على مختلف الأصعدة.