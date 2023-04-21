أكثر من 20 ألفاً يعملون في القطاع النفطي بعد انضمام 273 مواطناً ومواطنة للعمل



علي إبراهيم



كشفت بيانات رسمية صادرة عن الإدارة المركزية للإحصاء عن أن عدد المواطنين الذين يملكون مشروعات ويعملون لحسابهم الخاص بلغ نحو 16.85 ألف مواطن ومواطنة بنهاية 2022 بصافي زيادة بلغ 24 مواطنا ومواطنة مقارنة بـ 16.822 ألف مواطن ومواطنة يعملون لحسابهم الخاص بنهاية 2021، وبالمقارنة قياسا إلى إجمالي أعداد المواطنين بنهاية ديسمبر 2022 والبالغ 1.51 مليون مواطن ومواطنة يظهر ان نسبة الكويتيين الذين يعملون لحسابهم الخاص لا يتجاوز 1.1% من إجمالي المواطنين.



وتفصيليا، أظهرت أرقام سوق العمل أن هناك نحو 49 مواطنا جديدا بدأوا العمل لحسابهم الخاص في 2022 ليبلغ عددهم 7259 مواطنا مقارنة بـ 7210 بنهاية 2021، أما المواطنات فتراجعت أعدادهن بواقع 25 مواطنة ليبلغوا في 2022 نحو 9587 مواطنة مقابل 9612 مواطنة في نهاية 2021، وتظهر ذات الأرقام أن أعداد الكويتيات من أصحاب المشروعات الخاصة أعلى من أعداد المواطنين الرجال بنسبة 32% بما يعادل 2328 مواطنة إذ بلغت أعدادهن بنهاية 2022 نحو 9587 مواطنة مقابل 7259 مواطنا يملكون عملهم الخاص.



وفي سياق متصل، ارتفع صافي أعداد العاملين في القطاع النفطي (الكيانات المملوكة للدولة) بصافي 273 مواطنا ومواطنة في 2022 ليرتفع عددهم الإجمالي إلى 20.089 ألف مواطن ومواطنة مقارنة بـ 19.816 ألفا في نهاية 2021.



وجاءت غالبية الزيادة للمواطنين العاملين في القطاع النفطي المملوك للدولة من المواطنين الرجال بواقع 261 مواطنا ليبلغ عددهم بنهاية 2022 نحو 17.039 ألف مواطن مقارنة بـ 16.778 ألف مواطن في نهاية 2021، أما المواطنات فزاد عددهن بواقع 12 مواطنة ليبلغ 3050 مواطنة مقارنة بـ 3038 مواطنة بنهاية 2021.



أما القطاع النفطي غير المملوك للدولة فقد زاد عدد المواطنين العاملين فيه بنحو 34 مواطنا ومواطنة خلال عام ليرتفع إلى 1664 مواطنا ومواطنة بنهاية 2022 مقارنة بـ 1630 مواطنا ومواطنة بنهاية 2021، إذ ارتفع عدد المواطنين الرجال بواقع 22 مواطنا إلى 1414 شخصا مقارنة بـ 1392 شخصا بنهاية 2021، كما ارتفع عدد المواطنات بواقع 12 مواطنة ليبلغ 250 مواطنة مقارنة بـ 238 مواطنة بنهاية 2021.



وشهد عدد العاملين في القطاع الأهلي صافي تراجع بنحو 956 مواطنا ومواطنة ليتراجع الإجمالي إلى 49.76 ألف مواطن ومواطنة بنهاية 2022 مقارنة بـ 50.7 ألف مواطن ومواطنة بنهاية 2021.



وفيما شهد القطاع الأهلي زيادة في عدد المواطنين الرجال بواقع 133 مواطنا في 2022 ليصل إلى 26.66 ألف مواطن مقابل 26.53 ألفا في نهاية 2021، بينما تراجع عدد المواطنات في القطاع الأهلي بواقع 1089 مواطنة ليصل إلى 23.1 ألفا بنهاية 2022 مقارنة بـ 24.19 ألفا بنهاية 2021.



58 % من العمالة الكويتية.. مواطنات



أظهرت الأرقام أن المواطنات يشكلن نحو 58% من قوة العمل في البلاد، إذ تزيد أعدادهن عن المواطنين الرجال بنحو 37%، وبلغت أعداد المواطنات في نهاية 2022 نحو 255.8 ألفا مقابل 186.8 ألفا من المواطنين ليبلغ عددهم الإجمالي 442.64 ألفا، مقابل 248.3 مواطنة و181.8 ألف مواطن بإجمالي 430.12 ألف مواطن ومواطنة في نهاية 2021.