

بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، تقدم البنك الأهلي المتحد بأطيب التهاني والتبريكات إلى صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد، وسمو ولي عهده الأمين الشيخ مشعل الأحمد، وإلى الحكومة والشعب والمقيمين، داعين الله عز وجل أن يعيده على الأمة الإسلامية باليمن والبركات.



وبهذه المناسبة، قال البنك، في بيان صحافي، إنه سيغلق فروعه اعتبارا من يوم الجمعة الموافق 21 أبريل 2023 حتى الثلاثاء الموافق 25 أبريل 2023 على أن يستأنف الدوام الرسمي يوم الأربعاء 26 أبريل 2023.



وفي سياق متصل، أشار البنك إلى أنه يمكن للعملاء خلال فترة العطلة انجاز معاملاتهم عبر القنوات الالكترونية، التي تتضمن تطبيق البنك عبر الهاتف النقال ومن خلال الموقع الالكتروني للبنك على شبكة الإنترنت (www.ahliunited.com.kw)، وخدمة حياكم التي تعمل على مدار 24 ساعة يوميا على الرقم 1812000 لتلبية كل الاحتياجات.