

أعلن البنك الأهلي المتحد عن نتيجة السحب الأسبوعي على جوائز الحصاد، والذي أقيم يوم الأربعاء 19 الجاري في المقر الرئيسي للبنك بحضور ممثل عن وزارة التجارة والصناعة.



وقد أسفر السحب عن حصول 10 من العملاء على 1000 دينار لكل منهم وهم: عويض إبراهيم عويض البطحاني، وطلال غازي ضيف الله العتيبي، وإيهاب عبدالحميد محمد عبده، ووليد محمد صالح العوضي، سليمان جاسم محمد السبيعي، وأحمد محمد الزعبى، وديما سعدالله عبوش، وخزنة محمد سعد العازمي، وعلاء محمود عز العرب أحمد، وداوود سليمان داوود الدويسان.



ويقدم حساب الحصاد الإسلامي في باقته الحالية مجموعة أوسع من المزايا، حيث يحظى الرابحون من عملاء المتحد بجائزة شهرية بقيمة 100 ألف دينار، بالإضافة إلى 10 جوائز أسبوعية بقيمة 1000 دينار لكل جائزة.