انخفضت مبيعات حلوى العيد انخفاضا ملحوظا وصلت الى نسبة 50% بسبب الازمة الاقتصادية، وذلك بحسب تجار وأصحاب المحال في سورية لاحظوا ذلك قبل عيد الفطر.



ورغم عادات شراء حلوى العيد التقليدية وتقديمها، يقول صاحب متجر حلوى اسمه حيدر عرب حيدر إن المبيعات انخفضت بنسبة 50%.



وذكر «بسبب ظروف المعيشة يلي نحنا فيها المبيع نزل للنصف بسبب أولويات المواطن، لم ينقطع عن الحلويات وإنما يختار حسب السيولة الموجودة معه».



وأدى انهيار الليرة إلى ارتفاع أسعار السلع وزيادة محنة السوريين الذين يكافحون لشراء الطعام ودفع تكلفة الكهرباء والمواد الأساسية الأخرى.



وقال تاجر حلوى آخر اسمه بدر ياسين إنه بالنظر إلى صعوبة الوضع الاقتصادي، أصبحت الحلوى الآن من الكماليات.



وذكر «خفت كمية الشراء، يعني يلي كان يأخذ كيلو مثلا وأفراد عائلته سبعة أشخاص صار يأخذ سبع قطع أو نصف كيلو حسب حاجته، اليوم الحلويات مافيك تستغنى عنها، بس بهذا الوقت الحلويات صارت كماليات، بس نحنا بدنا نفرح قلوب أولادنا والضيوف، أنت بتعرف هذه تقاليد وطقوس لا يمكن الاستغناء عنها».



وقال صاحب متجر لبيع الحلوى اسمه جلال جيرودي «قد ما اشتغلت ما بتجيب الشيء يلي بدك إياه، يعني نعاني نعاني ونركض. اللقمة قليلة وصارت صعبة».