التقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي في قصر السلام بجدة، أمس عاهل الأردن الملك عبدالله الثاني.



وقالت وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس) في بيان إنه جرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين، كما تم بحث عدد من المواضيع ذات الاهتمام المشترك.



من جهتها، قالت وكالة الأنباء الأردنية الرسمية (بترا) في بيان مماثل إن اللقاء تناول العلاقات الأخوية الثنائية وما تشهده المنطقة من مستجدات.



وأضافت وكالة «بترا» أن ولي العهد السعودي وملك الأردن أكدا خلال اللقاء، اعتزازهما بمتانة العلاقات التاريخية التي تجمع البلدين والشعبين الشقيقين، وحرصهما على توسيع آفاق التعاون في المجالات كافة.كما تم التأكيد على إدامة التنسيق والتشاور بين البلدين حيال القضايا ذات الاهتمام المشترك، تحقيقا لمصالحهما وخدمة لقضايا الأمتين العربية والإسلامية.



ولفت الملك عبدالله الثاني إلى دور المملكة العربية السعودية المحوري بقيادة أخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز في تعزيز منظومة العمل العربي المشترك، مثنيا على جهود المملكة في استضافة القمة العربية في دورتها العادية الثانية والثلاثين بالرياض الشهر المقبل.



وتطرق اللقاء ايضا إلى مستجدات الأوضاع إقليميا ودوليا، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية والأزمات بالمنطقة.



وجدد ملك الأردن التأكيد على ضرورة دعم الأشقاء الفلسطينيين في نيل حقوقهم العادلة والمشروعة، وتكثيف الجهود العربية والدولية لإيجاد أفق سياسي للقضية الفلسطينية يمهد الطريق لإعادة إطلاق المفاوضات بين الفلسطينيين والإسرائيليين للوصول إلى السلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين. هذا، وحضر الملك عبدالله الثاني مأدبة سحور أقامها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان تكريما له بمناسبة زيارته إلى المملكة.