

اختتم بنك برقان رعايته للنسخة الخامسة من البطولة الرمضانية النسائية، والتي تنظمها مؤسسة أيتي بيرسنت منذ عام 2016، حيث تأتي الرعاية في إطار حملة البنك الرمضانية التي انطلقت تحت شعار «عطاؤنا دافعنا»، وكجزء من برنامجه الشامل للمسؤولية الاجتماعية.



وشهدت البطولة، التي أقيمت في الملاعب الجانبية لستاد جابر الدولي، مشاركة 9 فرق تضم لاعبات المنتخب الكويتي الأول للناشئات دون 17 سنة، إلى جانب مشاركات من كل فرق الأندية.



وبهذه المناسبة، قالت رئيسة دائرة التسويق والاتصالات للمجموعة في بنك برقان خلود الفيلي: «نواصل في بنك برقان التأكيد على التزامنا بأداء مسؤولياتنا، خاصة فيما يتعلق بالجهود الرامية إلى تمكين المرأة في قطاع الرياضة، كما أننا نركز بشكل أساسي على المبادرات التي تشكل فرصة لصقل مهارات المواهب الرياضية الشابة بين النساء وتزويدهن بخبرات أكبر وتطوير إمكاناتهن».



وأضافت: «من خلال رعايتنا لهذا المحفل الرياضي المحلي، نؤكد حرصنا على مواصلة تقديم دعمنا للرياضيين الطموحين والجهات الوطنية الرسمية التي تسعى إلى الإسهام في الارتقاء بمكانة الرياضة الكويتية، وتعزيز دور المرأة فيها، ونطمح جميعا إلى تحويلها بطولة عربية إقليمية تشارك فيها كل الفرق والأندية النسائية العربية المتخصصة في كرة القدم».