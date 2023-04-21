

القاهرة ـ سامي عبدالفتاح



جولة افريقية جديدة للأهلي وبيراميدز في مباراتين فاصلتين خلال اجازة عيد الفطر المبارك، تبدأ بلقاء الغد (السبت) بمواجهة الأهلى مع الرجاء المغربي في ذهاب ربع نهائي بطولة دوري الأبطال، وذلك في العاشرة مساء بتوقيت الكويت في ستاد القاهرة، على ان يقام لقاء الإياب في المغرب السبت التالي 29 الجاري.



ويوم الأحد سيكون لقاء الذهاب في ربع نهائي البطولة الكونفيدرالية الأفريقية بملعب الدفاع الجوى في القاهرة بين بيراميدز وضيفه مارومو جالانتس بطل جنوب افريقيا، وسيكون لقاء العودة في جنوب افريقيا يوم 30 الجاري.



ويلزم الأهلي وبيراميدز الفوز بنتيجة جيدة لضمان التأهل الى نصف النهائي في البطولتين والمنافسة على اللقبين.



إلى ذلك، قدم الأهلي مذكرة قانونية إلى الاتحاد المصري لكرة القدم ضد قرارات لجنة الانضباط، والتي وقعت على محمود عبدالمنعم «كهربا» لاعب الفريق الأحمر عقوبة مغلظة بناء على شكوى فريقه السابق الزمالك، حيث قررت لجنة الانضباط في الاتحاد المصري إيقاف محمود كهربا 12 مباراة الى جانب تغريمه ماديا مليون جنيه، على أن تسدد الغرامة خلال شهر.



وفي سباق الدوري عطل فريق طلائع الجيش فريق فيوتشر بالتعادل السلبي ضمن الجولة 26، وفاز البنك الأهلي على حرس الحدود 1-0 وفاركو على المحلة 3-1.