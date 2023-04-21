

مبارك الخالدي



أعلن مجلس ادارة النادي العربي في بيان رسمي مقاطعته انتخابات الاتحادات الرياضية، وذلك لعدم نجاح جهود اللجنة السداسية التي تم تشكيلها بتوافق بين الأندية للإشراف على السير الذاتية للمرشحين.



وجاء في البيان «قرر النادي العربي عدم المشاركة بجميع انتخابات الاتحادات الرياضية إثر عدم نجاح التنسيق بين الأندية لتشكيل الاتحادات، وقد كنا نتطلع لتشكيل الاتحادات وفقا لمبدأ الكفاءة بعيدا عن المحاصصة والمصالح الشخصية».



وذكر البيان أن النادي العربي سيقدم كل خبراته لمساندة الاتحادات بهدف رفع اسم الرياضة الكويتية عاليا. هذا، ومن المتوقع أن تحذو بعض الأندية حذو العربي، حيث تردد أن بعض الأندية قد عبرت عن استيائها لما يدور خلف الكواليس ولتجاهل مرشحيها تحديدا، وقد تشهد الايام المقبلة بيانات مشابهة لبيان العربي.



وكان عدد من الأندية خلال الأيام الماضية ‏ قد قام بعقد اجتماعات جانبية لترشيح شخصيات لإدارة الاتحادات بعيدا عن اللجنة السداسية التي تم الاتفاق عليها في الاجتماع الأخير للأندية المنعقد بإدارة النادي العربي.