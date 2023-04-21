

هادي العنزي



توج اليرموك بطلا لدوري الدرجة الأولى لكرة السلة بعد تغلبه على النصر 95-83 في المواجهة الثانية من «البلاي اوف» للدور النهائي، التي جمعت الفريقين مساء أمس الأول على صالة الاتحاد بمجمع الشيخ سعد العبدالله، ليحجز اليرموك مقعده في الدوري الممتاز الموسم المقبل.



وسينتظر النصر الفائز من مواجهة الجهراء والقرين في الدوري الممتاز التي أقيمت في وقت متأخر من مساء أمس، وعلى إثرها يتحدد الفريق صاحب المركز الخامس في «الممتاز»، والذي بدوره سيلتقي «العنابي» في مواجهة «بلاي أوف» من ثلاث جولات لحسم المقعد السادس في الدوري الممتاز للموسم المقبل، بينما هبط الصليبخات مباشرة إلى دوري الدرجة الأولى الموسم المقبل بعد حلوله في المركز السادس، وقد توج أمين السر العام عبدالرحمن الخباز فريق اليرموك بدرع الدوري والميداليات الذهبية.



إلى ذلك، حصد فريق الأشبال لكرة السلة بنادي الكويت (تحت 15 سنة) لقب درع الدوري، فيما ذهب المركز الثاني إلى فريق كاظمة، وحل أشبال نادي القرين بالمركز الثالث، وقد توج عضو مجلس إدارة اتحاد كرة السلة وأمين الصندوق غازي العتيبي، ونائب رئيس مجلس إدارة نادي الكويت بدر العصيمي الفائزين بالمراكز الثلاثة الأولى، كما حصل اللاعب عبدالرحمن العنزي على جائزة هداف الدوري للرميات الثلاثية، فيما توج اللاعب فريج الفريج بجائزة هداف الدوري وهداف الرميات الحرة.