

عبدالعزيز جاسم



يترقب عشاق الكرة المحلية انطلاق الجولة الخامسة والأخيرة من القسم الثالث والحاسم من منافسات المجموعة الأولى في دوري زين الممتاز «الـ 6 الكبار» الأحد المقبل بمواجهة من العيار الثقيل تجمع الكويت المتصدر برصيد 40 نقطة وكاظمة الوصيف بـ 39 نقطة، في مباراة يسعى خلالها كل فريق الى إهداء جماهيره «عيدية الانتصار والانفراد بالصدارة»، فيما تسبق القمة المنتظرة مواجهة تجمع القادسية، رابع الترتيب بـ 31 نقطة، مع الفحيحيل، الخامس بـ 28 نقطة، بينما ينتظر العربي، الثالث بـ 38 نقطة، أن يتعثر أحد فريقي الصدارة لكي يكون شريكا له أو وصيفا على أقل تقدير لكن بشرط أن يتجاوز أولا ضيفه السالمية صاحب المركز الأخير بين الستة الكبار برصيد 24 نقطة.



قمة الصدارة



ينتظر الجميع الشكل الجديد للكويت مع مدربه الجديد الصربي بويس بونياك بعد رحيل المدرب البحريني علي عاشور، وقد لا يتمنى أي مدرب أن يكون مكان بونياك في هذه الجولة لأنها مهمة جدا، فإما أن يفقد فيها الصدارة أو يبتعد على أقل تقدير عن منافسه المباشر، لذلك ينتظر الكثير من جماهير «الأبيض» الصورة التي سيظهر عليها شكل الفريق، وهل سيكون هناك تغيير بالتشكيلة الأساسية أم سيستمر بالأسماء نفسها لحين معرفة اللاعبين بصورة أكبر. هذا، وستشهد التشكيلة عودة البحريني محمد مرهون بعد غيابه أمام القادسية بسبب الإيقاف.



من جهته، يأمل كاظمة ومدربه الروماني إيلي ستان مواصلة عروض الفريق القوية وخطف الصدارة من خلال تحقيق الانتصار لاسيما أن المنافس يمر بظروف صعبة ونتائج سلبية لذلك يفكر في استغلالها بأفضل صورة، لكن يبدو أن إصابة الأردني أحمد عرسان وهداف الدوري شبيب الخالدي وعدم معرفة مشاركتهما في المباراة من عدمه قد يعيق طموح «البرتقالي» بتحقيق هدفه.



«الأصفر» للمواصلة



هذا، وسيسعى القادسية في مواجهته أمام الفحيحيل لمواصلة المستوى الذي قدمه في الجولة الماضية أمام «الأبيض»، ولن يكون له ذلك إلا من خلال تحقيق الانتصار والاقتراب نوعا من فرق الصدارة على أمل حصد المزيد من النقاط في القسم الثاني، حيث تتبقى 5 مباريات كاملة، بينما يسعى مدرب «الأشاوس» فراس الخطيب لتصحيح وضع الفريق سريعا بعد الخسارة من العربي في الجولة السابقة وكذلك خطف المركز الرابع من منافسه الأصفر.



«الأخضر» يريد النقاط



إلى ذلك، سيدخل العربي مباراته أمام ضيفه السالمية من أجل تحقيق الفوز ولا شيء غيره، فهو يدرك تماما أن الظروف باتت مواتية للوصول الى الصدارة أو تحقيق الوصافة لأن هناك مواجهة ستجمع الكويت مع كاظمة ومهما كانت نتيجتها سيستفيد منها «الأخضر» في حال فوزه على «السماوي»، فيما يريد مدرب السالمية د.محمد المشعان أن يثبت للجميع أن الفريق قادر على حصد النقاط، وأنه لن يرضى بهذا المركز.