

خضع السلوفاكي ميلان سكرينيار مدافع إنتر خامس الدوري الإيطالي لكرة القدم لجراحة في ظهره في فرنسا لمعالجة مشكلة أبعدته عن الملاعب لعدة أسابيع، حسب ما أفاد نادي «نيراتسوري».



وقال إنتر إن سكرينيار «خضع لعملية جراحية (الأربعاء) على مستوى الفقرات القطنية»، مضيفا أن رحلة إعادة التأهيل للمدافع السلوفاكي ستستغرق «أسابيع قليلة». وأجريت الجراحة في فرنسا في عيادة ميرينياك الرياضية، بالقرب من بوردو، وفق ما حدد بطل إيطاليا 19 مرة.



ومن المقرر أن ينضم سكرينيار (28 عاما)، حسب العديد من وسائل الإعلام إلى نادي باريس سان جرمان الفرنسي الصيف المقبل في نهاية موسمه السادس والأخير مع إنتر.