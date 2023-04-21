

أعلن الإسباني رافايل نادال انسحابه من دورة مدريد لماسترز الألف في التنس لعدم تعافيه من إصابة في الورك تعرض لها في يناير الماضي خلال مشاركته في بطولة أستراليا المفتوحة، أولى البطولات الأربع الكبرى، متطرقا إلى «أسابيع وأشهر صعبة».



وقال نادال البالغ من العمر 36 عاما في مقطع فيديو مصحوبا بنص على حسابه في إنستغرام «حتى الآن، غبت عن دورتي مونتي كارلو وبرشلونة. وللأسف لا يمكنني المشاركة في مدريد أيضا»، مضيفا «الإصابة لم يتم علاجها بعد ولا أستطيع العمل بشكل كاف من أجل العودة إلى المنافسة» في وقت يقترب موعد بطولته المحببة رولان غاروس الفرنسية، ثانية الغراند سلام والتي توج بلقبها 14 مرة.



وأضاف الماتادور «كما تعلمون، لقد عانيت من إصابة كبيرة في أستراليا، بإحدى عضلات الورك. في البداية كان يجب أن أبتعد عن الملاعب ما بين ستة وثمانية أسابيع، لكننا نتجه الآن نحو الأسبوع الرابع عشر. الحقيقة هي أن الوضع ليس مثل ما كنا نتمناه. اتبعنا جميع الوصفات الطبية، لكن لسبب غير معروف لم يتطور علاج الإصابة كما قيل لنا في البداية، وينتهي بنا المطاف بأن نجد أنفسنا في موقف صعب».



وتابع «تمر الأسابيع وكنت آمل أن أتمكن من لعب دورات تعد الأهم في مسيرتي، مثل مونتي كارلو وبرشلونة ومدريد وروما ورولان غاروس، وفي الوقت الحالي غبت عن مونتي كارلو وبرشلونة. لسوء الحظ، لن أتمكن من التواجد في مدريد أيضا» المقررة بين 24 أبريل والسابع من مايو المقبل.