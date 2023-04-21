

ذكرت وسائل إعلام أرجنتينية أول من أمس، أن 8 عاملين في الرعاية الصحية سيخضعون للمحاكمة بعد اتهامهم بالتسبب في وفاة نجم الأرجنتين دييغو مارادونا بارتكاب جريمة «القتل بسبب الإهمال».



وتوفي أسطورة كرة القدم، الذي قاد الأرجنتين للفوز بلقب كأس العالم للمرة الثانية عام 1986، عن عمر يناهز 60 عاما في نوفمبر2020 بسبب قصور في القلب بعد خضوعه لجراحة في المخ قبلها بأيام. وذكرت محطة «تي.إن» التلفزيونية، أن محكمة في سان إسيدرو، مدينة في ضواحي العاصمة بوينس آيرس، رفضت طعون الدفاع بتهمة أقل، وأيدت لائحة اتهام صدرت منذ عام من قبل المدعين بتهمة «الإهمال وعدم الفعالية» في علاج لاعب بوكا جونيورز ونابولي السابق. وأضافت التقارير أنه من غير المرجح أن تبدأ المحاكمة حتى العام المقبل، وقد يواجه المتهمون أحكاما بالسجن تتراوح بين 8 و25 عاما.