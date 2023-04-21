

عبدالكريم أحمد



قضت محكمة الجنايات ببراءة مواطن من ضرب ابنته بـ «مطرقة» بعد ادعائها عليه كذبا اثر رفضه شراء «چنطة» ماركة لها بقيمة 2000 دينار.



وكانت النيابة العامة اتهمته بضرب ابنته الطفلة «ارتكاب عنف أسري».



وأمام المحكمة، قال المحامي عبدالمحسن القطان: الثابت من أقوال المجنى عليها أنها تعرضت للضرب بالمطرقة وأحدث بها نزيفا خلف الرأس، بينما يخلو التقرير الطبي الأولي الصادر من مستشفى الفروانية من وجود نزيف كما ادعت أو آثار نزيف من الأساس، فلو كانت حقا تعرضت للنزيف، كما زعمت لتبين آثار النزيف عليها وقت توقيع الكشف الطبي باعتبار ان الكشف الطبي الاولي في تاريخ سابق لتاريخ مثولها أمام النيابة العامة لسؤالها حول تفصيلات بلاغها، وأن التقرير تضمن فقط كدمات بالمجني عليها.



وأنهى عبدالمحسن القطان: إذا كانت المجني عليها تعرضت للاعتداء بالمطرقة من قبل والدها، فهل لم يخلف ذلك آثارا لارتجاج بالمخ أو وجود نزيف أو آثار دم خلف رأسها كما زعمت، لافتا إلى أن الأوراق لم تفصح لنا عن مصير الأداة، وعقب المرافعة تم الحكم ببراءة الأب.