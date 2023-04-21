قالت وزارة الأشغال العامة انها بدأت في تنفيذ أعمال معالجة عدد من الطرق في محافظات البلاد الست بتوجيهات من وزيرة الأشغال العامة د.أماني بوقماز وبالتزامن مع سعي الوزيرة لتسريع خطوة التعاقد مع شركات عالمية لتنفيذ خطة طموحة بموجبها ستبدأ فرش الأسفلت في منتصف يوليو المقبل.



وذكر مركز التواصل الحكومي في تغريدة عبر حسابه في «تويتر» ان الخطة التي تنفذها وزارة الأشغال العامة تعطي أولوية للمناطق الأكثر تضررا والتي تتزايد فيها الحاجة لأعمال المعالجة.



وأوضح ان مجلس الوزراء ناقش مؤخرا أهمية تسريع وتيرة العمل في معالجة الطرق حفاظا على أرواح مرتادي الطرق.



وأكد ان الوزارة لن تتوانى في محاسبة المقصرين في عقود تنفيذ وصيانة الطرق التي تعرضت للضرر.