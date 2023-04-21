أطلقت الشرطة الفرنسية الغاز المسيل للدموع امس في قرية في جنوب فرنسا، حيث زار الرئيس إيمانويل ماكرون مدرسة، بعد يوم من تعرضه لصيحات استهجان احتجاجا على قانون إصلاح نظام التقاعد.



وبعد أن تحدث مطولا مع المعلمين وأولياء الأمور والطلاب في إحدى الكليات في غانغ، أعلن الرئيس الفرنسي عن «زيادة غير مشروطة» في الراتب الصافي من 100 إلى 230 يورو شهريا للمعلمين «على جميع المستويات المهنية» و«اعتبارا من بدء العام الدراسي» في سبتمبر.



وأضاف أن الزيادة سترفع «إلى 500 يورو شهريا» لمن يقبل بمهمات جديدة على أساس طوعي.



ولدى وصوله لم يلتق ماكرون مئات المتظاهرين الغاضبين الذين تجمعوا في وسط المدينة وأبقتهم قوات الأمن على مسافة بعيدة من المدرسة.



واستخدمت الصفارات وقنابل الدخان، لكن منعت القدور. وصادر الدرك بعضها بينما حظر مرسوم صادر عن المحافظة «الأجهزة المحمولة التي تصدر أصواتا».



وعلى الرغم من صدور قانون إصلاح نظام التقاعد (الذي يرفع سن التقاعد القانوني من 62 إلى 64 عاما) بعد مصادقة المجلس الدستوري عليه، لاتزال حركة الاحتجاج مستمرة. وخلال المسيرات الكبرى تحت راية النقابات تجري احتجاجات أكثر عفوية شبه يومية لاسيما على أصوات قرع القدور.



وهتف المتظاهرون امس «نحن هنا» و«ماكرون استقل» وألقى بعضهم البيض والبطاطا على الشرطة.



ولدى وصوله قال ماكرون أثناء تبادل أطراف الحديث مع نائب اليسار الراديكالي لهذه الدائرة سيباستيان روم إن «البيض والقدور هي لأقوم بالطهي في منزلي فقط» ورد الأخير بالقول: «المقاومة بعيدة قليلا، لا نسمعها لكنها موجودة».



وتابع الرئيس الفرنسي: «أنا دائما مستعد للقاء الأفراد إذا كانوا مستعدين للتحاور».



وبمناسبة هذه الزيارة، أعلن الاتحاد العمالي العام CGT، ثاني أكبر اتحاد في فرنسا، مسؤوليته عن قطع التيار الكهربائي في مطار مونبلييه قبل وصول ماكرون وفي المدرسة التي زارها.



وفي رين تظاهر نحو 5000 شخص وفقا للنقابات و1200 وفقا للشرطة امس قبل التعبئة في الأول من مايو بناء على دعوة النقابات.



في الوقت نفسه، احتل 300 عامل في السكك الحديد ومضربون من قطاعات أخرى لفترة وجيزة بهو برج Euronext - مالك بورصة باريس و6 بورصات أوروبية أخرى - في حي لاديفانس قرب باريس وأطلقوا فيه قنابل دخانية.