علي إبراهيم



طلبت وزارة الصحة موافقة الجهات الرقابية على ترسية 6 ممارسات لتوفير فنيين مختصين للخدمات الطبية المساندة بقيمة إجمالية تصل إلى نحو 181 مليون دينار. وتضمنت الممارسات فنيي طوارئ طبية لإدارة الطوارئ الطبية (المجموعة السادسة) بتكلفة 16.6 مليون دينار، وممارسة توفير فنيي مختبر، وأشعة، وصيدلة لمنطقتي مبارك الكبير والأحمدي (المجموعة الخامسة) بـ 31.88 مليون دينار، وممارسة فنيي مختبر وأشعة وصيدلة لمنطقة الجهراء الصحية (المجموعة الرابعة) بـ 28.1 مليون دينار. إلى جانب ممارسة فنيي مختبر وأشعة وصيدلة لمنطقة حولي والعاصمة (المجموعة الثانية) بـ 33.26 مليون دينار، وممارسة بالتخصصات نفسها لمنطقة الفروانية بـ 23.32 مليون دينار، وممارسة بنفس تخصصات الفنيين لمنطقة الصباح التخصصية (المجموعة الأولى) بـ 47.67 مليون دينار.